El jurado de ‘MasterChef’ se enfrenta a David Broncano y sus preguntas sobre sexo y dinero en el banco

El jurado de 'MasterChef' en 'La Resistencia'. (Movistar Plus)

La nueva temporada de MasterChef ya ha comenzado en La1 y, para promocionarla, los jueces del programa han visitado La Resistencia de David Broncano. Los chefs Samantha Vallejo-Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez han llegado con la mente abierta al programa, conscientes de que muy probablemente tendrían que sacar a relucir partes muy íntimas de su vida si se animaban a contestar a las preguntas clásicas del espacio. Broncano, por su parte, ignoró de forma consciente los comentarios de Jordi y Pepe sobre su posible fichaje por la cadena pública.

Por suerte, los miembros del jurado no se han hecho los despistados y han contestado de manera sincera, e incluso detallada, a las dos cuestiones míticas: cuánto dinero tienen en el banco, y cuántas relaciones sexuales han tenido en el último mes.

El primero en contestar ha sido Cruz, que de forma muy directa, quizás para evitar que Broncano le insistiera, ha dicho que “en el banco tengo lo justo para pagar la hipoteca y hace un mes que no echo un cohete, ¿quieres saber algo más?”.

Tras reírse de la expresión que había elegido para hablar de sexo, el andaluz le ha señalado que es “una expresión de viejo”, teorizó en que si tiene ‘lo justo’ es porque “tendrás una hipoteca de una casa buena y será bastante dinero”.

[NUEVO RECUERDO DESBLOQUEADO]



«Hace un mes que no echo un cohete» pasa a top3 expresiones antiguas que se han escuchado aquí. Echar un cohete, tú. Un cohete. pic.twitter.com/fbXkb4s65f — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 3, 2024

A continuación le ha tocado a Vallejo-Nágera, que se centró en el tema económico. La cocina aseguró que tenía “poco” dinero, pero sus compañeros lo negaron totalmente. Fue entonces cuando se explayó y contó que esto le pasa “porque gasto mucho”, ya que le gusta la buena vida: “me gusta vivir bien, viajar, mis cuatro hijos...”, añadió.

Pepe Rodríguez fue el último y también quiso ser muy sincero. “Cuando te cuesta echar un cohete que ganar dinero... qué vida más triste. ¿Lo falseo?”, dijo divertido, provocando que su compañero de MasterChef, que dijo estar “consternado” por su revelación, pidiera un abrazo para él.

¿Salto a <i>MasterChef</i>?

Aprovechando su paso por La Resistencia los chefs preguntaron a Broncano si se atrevería a participar en MasterChef Celebrity, donde seguro que acapararía buena parte de las miradas. Y aunque hubiera sido divertido verle con el delantal blanco, el cómico respondió con un rotundo “no” porque “hay que tirarse allí cuatro meses”. “No, tú te tirarías muy poquito, te echaríamos rapidito”, le respondió con guasa Jordi.

Fue entonces cuando Pepe aprovechó el tema de conversación para lanzar una pulla sobre el posible fichaje de David a TVE: “No va a venir de presentador, solo faltaba. Qué irónico eres”. Pero Broncano no tenía ganas de hablar del tema y lo zanjó diciendo que “no lo he pillado, porque esta mañana cuando me dijeron que veníais he pensado: ‘Vaya movida ahora con todo...’. Pero se había olvidado ya”.