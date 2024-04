Retenido un crucero en Barcelona porque 69 pasajeros bolivianos viajaban con visados falsos

Imágenes del crucero y declaraciones de los familiares de las personas retenidas con visados falsos (EFE)

Un crucero con unos 1.500 pasajeros a bordo está varado en el puerto de Barcelona porque 69 ciudadanos bolivianos no pueden desembarcar al no disponer de un visado válido para ingresar en el espacio Schengen europeo, unos documentos que la Policía Nacional cree que son falsos.

Barcelona es el destino final de estos pasajeros bolivianos afectados pero no de todo el pasaje del buque, con unas 1.500 personas, que debía continuar su ruta hacia Croacia pero que, de momento, está amarrado en el puerto barcelonés a la espera de solucionar la situación. Hasta la terminal de cruceros se han desplazado familiares y amigos de los pasajeros bolivianos, que han observado con angustia cómo sus seres queridos no podían descender a tierra.

Te puede interesar: El tribunal de Tailandia rechaza que los padres de Edwin Arrieta declaren como testigos en el juicio a Daniel Sancho

En declaraciones a EFE, uno de los familiares, Luis Mario Celaya, ha explicado que estas personas “subieron al barco pensando que su visado era legal, pero al llegar a Málaga descubrieron que fueron víctimas de un engaño por parte de la agencia de viajes”. Por su parte, Florencio Acuña espera a que su hija y su nieto salgan del crucero. “La empresa me ha llamado por la mañana porque me dicen que dónde estoy, que tendría que estar trabajando. Les pedí que, por favor, me dejaran quedarme porque mis familiares lo están pasando muy mal”, ha explicado a EFE.

Familiares esperan a los 69 ciudadanos bolivianos no pueden desembarcar de un crucero amarrado en el puerto de Barcelona (EFE/Quique GarcÍa)

Bolivia pide una “inmediata solución” por parte de la empresa

El Ministerio boliviano de Exteriores ha informado de que “ha tomado conocimiento de la situación” de estas personas “que se encuentran actualmente a bordo del crucero MSC Armonía en Barcelona”, y que salió de Brasil para cubrir una ruta en el mar Mediterráneo. “Debido a que los connacionales no cuentan con los documentos de ingreso al espacio Schengen, tienen dificultades para desembarcar en los puertos de Europa”, ha indicado en un comunicado el Gobierno boliviano.

Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) han manifestado a EFE que los visados de estos ciudadanos bolivianos son falsos y que están investigando si los responsables del crucero tenían conocimiento de esta presunta infracción.

El Gobierno de Bolivia ha informado de que su embajada en España y el consulado general del país suramericano en Barcelona “se encuentran realizando las gestiones pertinentes para atender este caso” mediante “coordinaciones con las autoridades españolas” y con la empresa MSC Cruceros. No obstante, el Ejecutivo boliviano considera que es la empresa la que debe otorgar “una inmediata solución” a estos ciudadanos, “puesto que su obligación era corroborar los documentos de ingreso o salida a cualquier destino que ofrezca sus servicios” para evitar “este tipo de imprevistos”.

Te puede interesar: Amancio Ortega se mantiene como el primer español en la lista de los más ricos del mundo: una fortuna de casi 96.000 millones

Fuentes de MSC Cruceros han informado a EFE de que están trabajando con las autoridades españolas para gestionar la situación que afecta a pasajeros de Bolivia, que incluyen familias y niños, y han confirmado que estos viajaban con una “documentación no válida”. Las mismas fuentes han indicado que estos pasajeros “parecía que tuvieran documentación apropiada en su embarque en Brasil”.

Sin embargo, MSC Cruceros fue informada posteriormente “por las autoridades (españolas) de que los visados no son válidos para su entrada en el área Schengen”, por lo que este martes no pudieron desembarcar en Barcelona, que era el destino final de este grupo de bolivianos, ha informado la compañía. Según MSC Cruceros, el barco continúa en el puerto de Barcelona mientras la compañía trabaja con las autoridades pertinentes para facilitar este proceso y ha informado al pasaje a bordo de la situación.

15.000 personas retenidas

El crucero amarrado en el puerto de Barcelona (EFE/Quique García)

El crucero ha travesado el Atlántico desde Brasil hasta Barcelona, donde ha descendido el pasaje que tenía destino final en esta ciudad -como el grupo de bolivianos- y, al mismo tiempo, ha embarcado nuevo pasaje que hace la segunda parte de la ruta, en este caso por el Mediterráneo hasta Croacia. Con este flujo de entrada y salida del buque, actualmente hay unas 1.500 personas a bordo a la espera de poder salir de Barcelona y continuar el viaje, han informado las mismas fuentes de la naviera.

Los ciudadanos bolivianos no requerían visado para hacer viajes de corta estancia, de 90 días, a los países que son parte del espacio Schengen hasta 2007, cuando entró en vigencia una decisión adoptada por los gobiernos europeos para responder al aumento del flujo migratorio procedente de Bolivia.

En 2015, el Gobierno boliviano y la Unión Europea (UE) iniciaron negociaciones para suprimir el requisito del visado Schengen para los bolivianos que hagan viajes de corta duración a estos países. El asunto se volvió a abordar en 2022 en un diálogo de “alto nivel” en La Paz, si bien actualmente sigue vigente la exigencia del visado para los bolivianos.

*Información elaborada por EFE