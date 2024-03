Una popular creadora de contenido británica muestra en sus redes sociales el desastre que le han hecho en la dentadura

Maisie Smith, una tiktoker británica de 32 años que engañó a todos sus seguidores con su supuesto retoque dental.

“Hola a todos. Sé que todos estabais esperando y estoy absolutamente emocionada. Finalmente he cambiado mi look por completo. Son exactamente como yo los quería. El trato que obtuve fue increíble”, así empezó la broma de Maisie Smith, una tiktoker británica de 32 años que engañó a todos sus seguidores con su supuesto retoque dental.

La joven, cuya cuenta en TikTok es @maisiesmith44, explicó en un video que había hecho un cambio radical en su imagen con una operación en la que le habían cambiado toda la dentadura. “¿Estáis listos para la gran revelación?”, pregunta a todos los usuarios de la red social en un video en el que oculta con la palma de la mano su boca hasta el final. Cuando la destapa, se puede ver como una enorme fila de dientes recorre su boca de un lado a otro.

Te puede interesar: De trabajar en la empresa privada a seguir liderando proyectos independentistas: la nueva vida de los políticos indultados por el Gobierno tras el ‘procés’ catalán

Los comentarios en el video, que ya acumula más de tres millones de visitas, no tardaron en llegar. Cientos de usuarios se burlaron de su nueva imagen. “De un caballo y una yegua salió ella .. María HORSE”, comentaba uno. “Se ven casi tan ridículos como tus labios”, le dice otra. Sin embargo, para sorpresa de todos, se trataba de una broma.

Tras ese primer video, fueron llegando más donde se pueden ver como las dos filas de dientes que casi no le permiten cerrar los labios. Los comentarios riéndose de su imagen continuaron, hasta que anunció que se trataba de una burla.

Te puede interesar: ‘La bestia’, la cruda película sobre el fin de las emociones humanas: “La catástrofe ha llegado, pero nadie se atreve a nombrarla”

Una lección de respecto

“La amabilidad no cuesta nada”, así arranca el video en el que desvela toda la verdad sobre su retoque dental. Mientras se quita la dentadura postiza, que confiesa que le costó 4 libras en Amazon, llama la atención sobre la cantidad de comentarios “horribles” que recibió de muchos de los usuarios de la red social que la criticaron y se rieron de ella por su supuesta nueva imagen. Maisie, con su video, ha mostrado la cantidad de odio que hay en las redes y ha pedido a todos lo que se burlaron de ella que hagan un ejercicio de reflexión: “Siempre me han enseñado que si no tienes nada más que decir y no dices nada en absoluto”.

El odio en las redes inherente a los humanos

Un estudio reciente analizó más de 500 millones de hilos, mensajes y conversaciones en ocho plataformas diferentes a lo largo de 34 años para explorar la persistencia de la toxicidad en el comportamiento humano dentro de las redes sociales. Realizado por académicos de la Universidad de La Sapienza en Roma, junto a colaboradores de la City University y el Instituto Alain Turing de Londres, la investigación se enfocó en plataformas como Facebook, Gab, Reddit, Telegram, Twitter, YouTube, Usenet y Voat.

El profesor Walter Quattrociocchi, coautor del estudio, señaló que los hallazgos sugieren que la naturaleza tóxica de las interacciones online es más una extensión de comportamientos humanos preexistentes que un fenómeno emergente de las plataformas digitales actuales. Definiendo la toxicidad como comentarios groseros, irrespetuosos o irracionales que podrían llevar a alguien a abandonar una discusión, el estudio concluye que esta no es una variable que disminuya la participación de los usuarios en las redes, desafiando la noción previamente asumida de que la toxicidad reduce el atractivo de estas plataformas.

Además, esta investigación subraya la dificultad de separar los comportamientos específicamente humanos de aquellos influenciados por el diseño y algoritmos de las plataformas digitales, destacando que la toxicidad parece estar más arraigada en la naturaleza humana que en la tecnología subyacente de las redes sociales. Los resultados sugieren que la toxicidad no necesariamente impide la participación en conversaciones online, sino que refleja comportamientos humanos a través de diversas plataformas y contextos.