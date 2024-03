Alejo Vidal-Quadras: “En mi vida política he hecho enemigos, pero capaces de matar sólo los del régimen iraní”

Entrevista a Alejo Vidal-Quadras.

143 días han pasado desde el atentado terrorista que estuvo a punto de costarle la vida a Alejo Vidal-Quadras (Barcelona, 1945). El exlíder del PP en Cataluña y exvicepresidente del Parlamento Europeo recibe a Infobae España en su casa del madrileño barrio de Salamanca, a unos pocos metros del lugar donde un sicario le disparó a sangre fría y a plena luz del día.

Este ha sido su refugio para seguir los avances en la investigación del caso y, sobre todo, recuperarse en lo físico y lo anímico, siempre con el cariño de su familia.

Te puede interesar: Vidal-Quadras acusa de su atentado a Irán y pide cerrar sus embajadas

Pregunta: Han pasado cuatro meses y medio desde el atentado. Ya le vimos recuperado en la rueda de prensa que ofreció, pero cuéntenos cómo está siendo su evolución y cómo se encuentra ahora.

Respuesta: Estoy bastante recuperado. Sigo una serie de tratamientos de rehabilitación física porque me quedé sin fuerza muscular, no podía andar. Esto lo he ido recuperando y, además, tengo asistencia psicológica, porque en un trauma de este tipo quizá lo que es más difícil de superar es la parte anímica. Por lo demás, tengo esto todavía algo paralizado [se señala la zona de la mandíbula], con lo cual hablo con un poco de dificultad. He tenido una recuperación que algunos dicen que ha sido rápida, pero yo la he visto lenta [se ríe]. Esto siempre es relativo.

P: ¿Cómo ha sido ese proceso de recuperación anímica?

R: La verdad es que en el hospital yo estaba bien de ánimo porque mi prioridad y mi única preocupación era recuperarme físicamente. No podía andar, no podía hablar, no podía tragar... Estaba en un estado físico muy, muy dañado. Fue al salir del hospital, cuando llegué a casa, que al cabo de unos pocos días tuve lo que llaman el shock postraumático. Y sí, tuve unos días horribles de angustia, depresión y ansiedad. Vivía como en un pozo negro. Mi única conexión con el mundo, lo que me impedía que ese pozo negro me tragase, eran mi mujer y mis hijos. No quería ver a nadie más. Es una situación muy dolorosa, pero en tu mente, y se sufre muchísimo. Entonces necesité ayuda médica y tratamiento.

Alejo Vidal-Quadras, en una entrevista con 'Infobae España'. (Helena Margarit Cortadellas)

“El atentado ha sido inspirado por Irán”

P: Llama la atención que usted dice que la recuperación ha sido lenta, pero apenas cuatro meses y medio después del atentado está hablando de una forma abierta y transparente sobre lo que le ocurrió y cómo lo ha vivido. ¿Es algo que hace de forma natural o hay una intencionalidad en esto?

R: No, yo creo que aquellas personas que tenemos proyección pública hemos de practicar la transparencia y la sinceridad. No tengo ninguna duda de que este atentado ha sido inspirado y organizado por el régimen teocrático criminal de Irán, el de los ayatolás. Porque yo me he distinguido muchos años apoyando a la oposición, y por tanto dije enseguida que no tenía ninguna duda que venía de allí.

P: Dijo que, pese a encabezar la lista negra del régimen iraní en Occidente, no pensó que se atreverían a atacarle. Sin embargo, reveló en rueda de prensa que, en la ambulancia, minutos después del disparo, escribió en su móvil la palabra ‘Irán’ y se la mostró a los sanitarios. ¿Ese gesto no muestra que sí tenía asumido que podía ocurrir?

R: Siempre hay una cierta preocupación, pero yo pensé que no se atreverían. Por mi parte fue un poco optimista, porque ellos han matado a mucha gente fuera de Irán y últimamente ya han empezado a atreverse con políticos occidentales, no sólo con disidentes iraníes en el exilio. Es decir, podía pasar, pero pensaba yo que la probabilidad era pequeña porque no se atreverían. Pero sí se atrevieron, sí...

P: Se ha hablado mucho de cómo transcurrieron los hechos, del atentado en sí, tras el que se mantuvo consciente. Me interesan esas horas posteriores, cómo fueron esos momentos en la ambulancia, la llegada al hospital...

R: Bueno, consciente en el sentido de que no me desmayé, pero había ratos en que perdía un poco la conciencia. Tengo lagunas de memoria de ese intervalo entre el disparo y la llegada al hospital. Por ejemplo, no recordaba el rostro del señor que se quitó la chaqueta y me oprimió las dos heridas de entrada y salida [coloca los puños en sus mejillas] para evitar la hemorragia. Este señor me ha dicho: “Usted me miraba, pero yo me daba cuenta de que no me veía”. Y fíjese lo que hizo por mí.

Alejo Vidal-Quadra, en una entrevista con 'Infobae España'. (Helena Margarit Cortadellas)

“Los detenidos hasta ahora eran personajes secundarios”

P: Hasta ahora creo son cuatro los detenidos por su atentado, además del sicario franco-tunecino, que está identificado pero escapó del país.

R: También hay un marroquí que está fugado.

P: ¿Cómo cree que finalizará la investigación? ¿Piensa que acabará imputado o juzgado el verdadero autor intelectual del atentado?

R: No conozco los detalles de la investigación porque está bajo secreto de sumario. Lo que está claro es que los hasta ahora detenidos eran personajes secundarios. Las dos personas clave son el marroquí y el sicario. Si consiguen localizarlos y detenerlos, al menos a uno de los dos, que puede ser en cualquier parte del mundo, creo que estaremos cerca de poder aclarar todo el asunto. De lo que tengo certeza absoluta es de que ha sido el régimen iraní. Pero claro, no tengo pruebas materiales.

P: Dice que tiene pleno convencimiento sobre esa hipótesis, pero no sé si en este tiempo se le ha pasado alguna otra por la cabeza.

R: En mi vida política, como es natural, he hecho amigos y enemigos. Pero de mis enemigos políticos, capaces de matar sólo los del régimen iraní.

“La amnistía no verá nunca la luz”

P: Sufrió el atentado el mismo día que se anunció el acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez y la ley de amnistía. Hubo teorías sobre su ataque que se alimentaron de ese contexto de crispación. Pese a su total convencimiento sobre la autoría iraní, ¿ha recibido algún tipo de presión o sugerencia para que sembrase la duda sobre la motivación del atentado?

R: ¿Por parte de quién? ¿De quien sea? No, nadie me ha contradicho. Nadie.

P: La crispación está ahora en unos niveles similares o incluso superiores. ¿Qué análisis hace del escenario político en España?

R: La política española en este momento ha caído a un nivel muy bajo porque en las democracias serias el enfrentamiento político se mantiene en una intensidad que no pone en peligro los valores constitucionales fundamentales y la unidad de la nación. En otros países de nuestro entorno puede haber una fuerte confrontación política entre los partidos, pero no se ponen en cuestión la existencia de la nación como tal y los valores constitucionales. Hoy en España, por desgracia, es la propia existencia de la nación la que está amenazada y el gobierno lo acepta, lo que crea un clima irrespirable donde abunda el insulto, la mentira, el golpe bajo... No se respeta la ley porque esa ley de amnistía es inconstitucional, o sea que no verá nunca la luz. Pero el gobierno lo intenta todo para mantenerse en el poder unos meses más. Un poder ficticio, porque está en manos de otros. No es que ejerza el poder, simplemente está en la Moncloa. Poder no tiene porque está en manos de los golpistas y de los filoterroristas.