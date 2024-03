El regreso de ‘Ponte en mi lugar’ con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan en 'Ponte en mi lugar'

Parece que fue ayer cuando la auténtica estrella juvenil del momento era Lindsay Lohan. Tú a Londes y yo a California, Herbie, Devuélveme mi suerte, Quiero ser superfamosa... y muchas más. Quizá la más icónica de todas ellas sería Chicas malas, que precisamente ha obtenido una nueva adaptación este mismo año, y en la que de nuevo aparecía Lohan aunque no repitiendo el papel de Cady Heron, que ahora lo ocupaba Angourie Rice. No obstante, hay otra película después de Chicas malas que también hizo genuinamente a Lohan una estrella y en la que compartía pantalla con otra gran actriz como Jamie Lee Curtis. Bueno, pantalla, vida y hasta cuerpo porque efectivamente estamos hablando de Ponte en mi lugar.

Estrenada originalmente hace ya más de veinte años, en 2003, la película era en realidad un remake de un filme de los años 70 del mismo nombre original, Freaky Friday -aunque a nuestro país llegase como Ponte en mi lugar-. Con la misma premisa, la película nos presentaba a Tess y Anna, madre e hija con gustos y aficiones muy dispares que sin embargo se ven obligadas a ponerse en la piel de la otra cuando una galletita de la fortuna china obra un inexplicable conjuro. Cuando a la mañana siguiente cada una se despierta en el cuerpo de la otra, ambas tendrán que adaptarse a su nueva vida, pero también aprenderán a comprender los sentimientos y decisiones de la otra conforme avance el tiempo.

Aquella, película no solo fue la confirmación de Lindsay Lohan como la estrella juvenil en ciernes que apuntaba, sino también todo un éxito para el estudio Disney, que con esta película de acción real consiguió repetir e incluso aumentar el éxito de esta franquicia, originalmente procedente de un cuento infantil de los años 70 y que a lo largo del tiempo ha tenido todo tipo de adaptaciones, incluso un exitoso musical en Broadway. La película ha tenido gran influencia por su atrevida propuesta, hasta el punto de que se han estrenado versiones libres usando la misma premisa como fue el caso de Freaky. Este cuerpo me sienta de muerte, en el que una adolescente se cambiaba el cuerpo con un asesino en serie. Por todo ello no es de extrañar que Disney se haya puesto manos a la obra para traer ahora la esperada secuela de la película, tantos años después pero con sus flamantes protagonistas de nuevo al frente. Eso sí, mucho ha cambiado en las dos actrices después de tanto tiempo.

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan comparten una imagen juntas en redes sociales

Dos actrices en puntos muy diferentes

Porque tanto Lee Curtis como Lohan compartían una imagen este pasado viernes en el que anunciaban esta película, mencionando de paso a Disney Studios. En la imagen era evidente el cambio físico de ambas tantos años después, pero la gran diferencia es el punto en sus carreras en el que está cada una de ellas. Hace veinte años podía parecer que Jamie Lee Curtis ya había dado sus mejores papeles (Un pez llamado Wanda, Mentiras arriesgadas) mientras que muchos hubiesen dicho que sería Lohan la que haría una gran carrera. Sin embargo, la realidad es que a esta secuela de Ponte en mi lugar la primera llega con un Oscar debajo del brazo por Todo a la vez en todas partes mientras que la otra aun sigue intentando su regreso por todo lo alto a Hollywood, después de encadenar una serie de proyectos menores para Netflix como Navidad de golpe o Un deseo irlandés.

Habrá que esperar un tiempo para ver cómo les sienta este regreso a las dos actrices, pero de momento esta secuela ya ha encontrado directora en la figura de Nisha Ganatra, realizadora canadiense encargada de series como Mr. Robot, Transparent o la reciente Bienvenidos a Chippendales, así como la película de Dakota Johnson Personal Assistant. Por su parte, el guion correrá a cargo de Jordan Weiss (Dollface), quien afirmaba que tratará de dar un enfoque “multigeneracional” a la historia. Después de todo, mucho ha cambiado en estos más de veinte años desde la película original.