Frank Cuesta, en estado de crítico por una infección: “Me podría haber muerto perfectamente "

Frank Cuesta en uno de los episodios de 'Frank de la jungla' (YouTube. DMAX España).

La última de las hazañas de Frank Cuesta le ha costado cara al youtuber. El naturalista, conocido por realizar actividades extremas con animales salvajes, roza la muerte una vez más a causa de una seria infección que se le extendió por todo el cuerpo. El creador de contenido, que llevaba tres días inactivo en redes sociales, ha publicado un vídeo explicativo contando el porqué de su ausencia y de su paso por el hospital.

Una de las posesiones más preciadas para Frank de la Jungla es su santuario de animales, donde alberga cientos de especies con la intención de alojarlos en un hábitat cómodo y estar en contacto con ellos día a día. Sin embargo, algunas de las tareas habituales necesarias para la manutención de dicho lugar conllevan cierto riesgo.

Y así fue, en una de esas prácticas, donde Frank casi pierde su vida. Cuesta asegura que llegó “al hospital de milagro” después de haber entrado en contacto con las ranas dardo, una especie de anfibio poco común. En ciertas ocasiones estos sujetos pueden ser muy venenosos y provocar graves estragos en la salud.

Frank Cuesta explicando el motivo de su último accidente (YouTube)

“Me estaban intentando llevar al otro barrio”

La ausencia del naturalista en redes sociales ha preocupado a sus seguidores una vez más. A pesar de estar acostumbrados a los accidentes laborales del creador de contenido, en esta ocasión, el leonés habría desaparecido por tres días sin avisar y sin dejar rastro alguno, y eso ha provocado especulaciones sobre su paradero y su estado de salud.

“Perdonad que no haya contestado estos últimos 3 días a tanto subnormal... Es que me estaban intentando llevar al otro barrio... pero parece que de momento no”, publicó el televisivo en Twitter el pasado martes 26. No obstante, ante las existentes dudas sobre lo ocurrido, el youtuber se vio obligado a explicarse en un vídeo.

Un “envenenamiento masivo” y una “infección brutal”

Frank es un gran amigo de los animales y no tiene miedo ninguno a jugar con ellos, alimentarlos o incluso cogerlos con sus propias manos si la situación lo requiere. La raza y las características del animal nunca han sido un inconveniente para él: le resulta indiferente, por ejemplo, tratar con un gato que con un león.

Pero algunas razas salvajes vienen con condiciones especiales adheridas en su ADN que pueden ser perjudiciales e incluso peligrosas para los seres humanos y aunque Cuesta lo sabe de sobra, es experto en jugarse la vida por tratar con ciertos animales. En su última aventura, casi muere envenenado por intentar trasladar unas ranas dardo en su santuario.

Frank Cuesta, en uno de sus vídeos. (YouTube)

“He estado bastante, bastante enfermo. Me podría haber muerto perfectamente de una manera silenciosa, sin darme cuenta”, relata el leonés al comienzo del vídeo. Y seguido, explica: “He sufrido un envenenamiento masivo con una infección brutal en los riñones, el hígado, el brazo inflamadísimo...”.

Y todo esto fue la consecuencia de intentar limpiar una zona plagada de ranas dardo que poseía en cautividad. Debido a su estado pensó que ya no tenían veneno, por lo que, según cuenta, intentó “manipularlas para traerlas”. De este modo, entró en contacto con ellas y horas después empezó a encontrarse mal.

“Vivo de milagro”

“Caí inconsciente en la cama desde las doce del mediodía hasta las siete de la tarde. No sé ni cómo, cogí el coche y llegué al hospital de milagro”, recuerda el naturalista y asegura que, una vez en el centro de salud, entró “en una especie de coma muy raro” que le retuvo ingresado unas 48 horas.

“Toda la noche estuvieron limpiándome. Han sido dos días jodidos, yo no había sentido esa sensación nunca”, afirma el youtuber, todavía desconcertado por la situación. Además, agradece no haber sido “un cabezón” esta vez y haber acudido al médico a tiempo.