El 75,8% de los trabajadores de banca secundan la huelga de un día para reivindicar “unos salarios justos”

Una oficina del BBVA de Palma, con el cartel de cierre por motivo de la huelga. EUROPA PRESS

El 75,8% de los 80.000 trabajadores de Banca han secundado la huelga convocada para hoy viernes por CCOO, UGT y FINE para reivindicar una subida salarial “justa” y acorde con los beneficios récord que han obtenido los bancos en 2023.

Los tres sindicatos convocantes consideran que el seguimiento “ha sido masivo”. En el caso de Banco Santander ha alcanzado el 77,1% de la plantilla, en BBVA, un 74,9%; en Sabadell, el 79,2%; en Bankinter, un 71,3%, mientras que en Deutsche Bank ha sido del 73,9%. En cuanto a otras entidades más pequeñas, el seguimiento en su conjunto ha sido del 73,9%.

Te puede interesar: Santander dispara un 50% el dividendo y lanza una recompra de acciones de 1.500 millones en plena conflictividad laboral

“El éxito de convocatoria ha sido histórico y en muchas capitales de provincia se han cerrado todas las sucursales “, señala Javier de Dios, portavoz de CCOO. A su juicio, “tras esta huelga los responsables de los bancos tienen que recapacitar y dejar de enfocarse solo en incrementar los dividendos de sus accionistas. Apenas se han preocupado por sus plantillas que han sido las verdades responsables de que se hayan conseguido este año beneficios récord”.

Tras estas movilizaciones, los representantes de los trabajadores han “exigido” a Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell, Bankinter, Deutsche Bank y al resto de entidades representadas por la Asociación Española de Banca que “escuchen el mensaje principal que han transmitido sus plantillas tendente a conseguir un convenio, como mínimo, como el que han firmado las patronales de Ahorro y Cooperativas de Crédito, con incrementos salariales justos y que se apliquen a toda la plantilla, no de forma discrecional a criterio de las direcciones”.

Te puede interesar: Manifestación de la banca: “Salimos a la calle para pedir salarios dignos acorde con los resultados millonarios de los bancos”

Una subida “ínfima”

Consideran que la propuesta de subida salarial presentada por la AEB en la mesa de negociación del convenio ha sido “ínfima”, afirma Javier de Dios. La AEB ha elevado su propuesta hasta el 9% a cuatro años, una oferta que han rechazado los sindicatos “La subida del 9% de la AEB en cuatro años no se puede comparar a la de las otras dos patronales. Supone una media de un 2,25% anual, lo que se aleja totalmente de los incrementos salariales que se han presentado en los otros dos convenios”, incide Javier de Dios.

Entre los puntos que mayor desacuerdo generan entre las partes destaca que la patronal pretende “guardar su capacidad económica para llevar a cabo retribuciones por meritocracia o, como llamamos nosotros, discrecionales”, señala el sindicalista de CCOO.

Los sindicatos piden a la gran banca que “reparta” los 26.000 millones de beneficios obtenidos con sus trabajadores.

Argumenta que “nos están ofreciendo un convenio low cost que les permita margen de maniobra para que puedan dar retribuciones a modo de mejoras voluntarias o variables a quienes ellos quieran, mientras que nosotros queremos un convenio que sea el eje principal y que lidere la masa salarial de las personas trabajadoras y eso va en contra de lo que plantea la patronal”.

Esta “tacañería de la banca” se entiende menos, insiste el sindicalista, si se tiene en cuenta los beneficios récords que obtuvieron los bancos el año pasado, “mucho mayores que los de las antiguas cajas de ahorro y las cooperativas de crédito”, añade. El pasado ejercicio la gran banca española obtuvo un nuevo récord de beneficios al ganar 26.000 millones de euros, un 26% más que en 2022.

Aumentos de entre el 17% y el 23%

Los sindicatos demandan a la patronal de la banca una subida de entre el 17% y el 23% en tres años con carácter universal y sin compensación, absorción ni mecanismos similares, que neutralizan las subidas pactadas en convenio y las incluyen en pluses y bonificaciones. Una propuesta “razonable que los bancos pueden asumir viendo sus resultados”, añade De Dios.

Tras la huelga de hoy, los sindicatos están dispuestos a seguir con sus movilizaciones hasta que la patronal les presente una subida salarial justa.

La próxima mesa de negociación del convenio está convocada para el 23 de abril, pero no esperarán hasta esa fecha para convocar nuevas medidas de protesta: “Después de Semana Santa nos volveremos a reunir los sindicatos para diseñar un nuevo calendario de movilizaciones y hasta que la patronal no escuche nuestras reivindicaciones no pararemos porque así lo quieren las plantillas”, afirma De Dios.