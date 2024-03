Tamara Falcó desvela la desilusión que se llevó con más de la mitad de los invitados de su boda

Tamara Falcó e Íñigo Onieva, en la celebración de su pedida. (Instagram)

La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva fue una de las más esperadas del año 2023. La pareja decidió enlazar su vida en matrimonio el pasado 8 de julio en El Rincón, el ostentoso patrimonio inmobiliario del marqués de Griñón, Carlos Falcó. Al enlace acudieron más de 400 invitados. Sin embargo, parece ser que no todo fue como ella esperaba.

La hija de Isabel Preysler ha vuelto a recordar su gran día en Martínez y Hermanos, espacio de Cuatro al que acudió como invitada junto a Naiara Moreno Aznar, ganadora de OT 2023, y Jorge Carbajosa, exjugador de baloncesto, para desvelarle a Dani Martínez, presentador del programa, la gran desilusión que se llevó con la mitad de los invitados a su boda.

El que fuera conductor de Dani&Flo le ha sorprendido la gran cifra de personas que presenciaron el enlace y, por ello, le ha preguntado a la esposa de Íñigo Onieva si ya había abierto todos los regalos que recibió el día de su boda. Sin embargo, la respuesta de la invitada dejó boquiabierto al presentador.

Tamara Falcó, en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

“Hubo un 60 por ciento de los invitados a la boda que no nos regaló nada”, ha manifestado, agregando que “el 40 por cierto restante mandó regalos y, como eran días de mucho ajetreo en casa, hay algunos regalos” que no encuentra. “Por ejemplo, un cuadro grande. No entiendo, pero no aparece. Me han enseñado la foto del cuadro, la señora no está mintiendo, pero no aparece...”, ha explicado.

Dani Martínez no daba crédito a la respuesta de la colaboradora de El Hormiguero y, en ese sentido, ha querido saber por qué hubo tantos invitados que no tuvieron un detalle con los recién casados. “Esa pregunta también la hago yo”, ha dicho, agregando que no ha devuelto ninguno de los regalos que ha recibido.

“La gente lo hace con mucho cariño, me he quedado con todos. No le he dado nada a nadie. De hecho, he tenido que habilitar un espacio en el garaje para poder poner todos los regalos porque a la gente le encanta regalarte vajillas. Y yo no tengo sitio para una vajilla de diario, pero algún día tendré una casa gigante donde pueda tener varias vajillas”, ha explicado, entre risas.

Su despedida de soltera

A lo largo del programa, Tamara Falcó también ha recordado el percance que tuvo horas antes de su despedida de soltera en Lisboa. “Yo tenía que tener una despedida de soltera por todo lo alto y fui en sillas de ruedas. Me caí el día de antes. Llevaba unas gafas puestas y los zapatos grandes y me caí por las escaleras”, ha comenzado a explicar, con gran resignación.

“Aunque era sorpresa, sabía que mis amigas me estaban preparando algo. Me dijo la fisio, un poco de hielo en el pie y un poco de hielo en la copa”, ha dicho, mientras reía a carcajadas. “Fueron tres días de despedida y al tercer día pensaba que me iban a amputar el pie”, ha agregado, haciendo referencia a que su pie se encontraba cada vez más hinchado y morado. Tanto era así que su hermana, Ana, apodó a su pie “morcillo porque se salía por todas partes y cambiaba de color todo el rato”.

Vida de casada

Tras compartir estas breves anécdotas, la marquesa de Griñón ha hecho una comparación de sus primeros meses de matrimonio. La primera diferencia que ha notado respecto a su vida de soltera es que ahora tiene “un hombre” con el que se despierta “todas las mañanas”. “No echo de menos dormir sola, pero sí el silencio. Me gusta mucho el silencio y hay veces que Íñigo está trabajando y yo lo escucho todo, pero tengo unos castos y El Pardo, que me voy a pasear por allí con los perros y eso es una maravilla”, ha dicho.