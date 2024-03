El dato negativo que persigue a Scorsese en los Oscar: 10 nominaciones, cero premios

Basada en el elogiado bestseller de David Grann, "Killers of the Flower Moon" está ambientada en la década de 1920 en Oklahoma y cuenta la historia de los asesinatos en serie de miembros de la Nación Osage, un pueblo originario rico en petróleo. Una serie de crímenes brutales que llegaron a conocerse como el Reino del terror. (Créditos: UIP Pictures)

Los Premios Oscar y Martin Scorsese no siempre se han llevado bien. Al contrario que otros cineastas, cuyas películas siempre han contado con el favor de la Academia, el director neoyorkino ha tenido un toma y daca constante con estos galardones. Así lo demuestra la historia más reciente, un historial que añadió un nuevo capítulo la noche del pasado domingo, cuando los Oscar decidieron ignorar premiar películas como Oppenheimer, Pobres criaturas o La zona de interés en detrimento de Los asesinos de la luna, la película de Scorsese que contaba con diez nominaciones pero que se fue completamente de vacío. Nunca llueve a gusto de todos, pero es que no es la primera vez que le llueve así a Scorsese.

Los asesinos de la luna llegaba a la 96º edición de los Oscar como la tercera película con más nominaciones. Diez para ser exactos, solo una menos que Pobres criaturas y tres menos que Oppenheimer, que se acabó alzando como la gran triunfadora de la noche con 7 estatuillas, entre ellas las de Mejor actor de reparto, Mejor actor principal, Mejor director y Mejor película. Por su parte, Pobres criaturas obtuvo varios de los técnicos (mejor diseño de producción, maquillaje y peluquería o vestuario) además del de Mejor actriz, que fue a parar a Emma Stone, quien ni siquiera tenía un discurso preparado. Y no lo tenía porque precisamente se esperaba que ese fuese para Lily Gladstone, la protagonista de Los asesinos de la luna y la gran esperanza de Scorsese para llevarse premio.

Hay que recordar que Los asesinos de la luna partía quizá no como una de las favoritas, pero sí como una de las grandes películas de 2023. El filme narra la tragedia de los Osage, una tribu nativo americana que se hizo rica tras el descubrimiento de petróleo en sus tierras allá por los años 20. Aunque enriquecieron rápidamente, también se comenzaron a producir una serie de asesinatos en la zona que afectaban principalmente a esta comunidad, y que pusieron sobre alerta al mismísimo FBI. En la película los Osage estábn representados precisamente en el personaje de Lily Gladstone, Mollie, quien se casa con Ernerst Burkhart (Leonardo DiCaprio), el cual ignora que forma parte del complot contra su pueblo junto a William Hale (Robert De Niro).

La tercera vez en veinte años

La película de Martin Scorsese no solo es un gran retrato de una de las épocas recientes más oscuras de la historia de Estados Unidos, sino también toda una gren reflexión en torno a la representación de la violencia. Scorsese, que siempre se ha caracterizado por películas de gángsters en los que se espectacularizaba e incluso elogiaba el uso de la fuerza por parte de sus protagonistas, tomaba aquí un tono mucho más serio y reflexivo en torno a los crímenes cometidos por sus personajes. Todo ello aupado por las inmensas interpretaciones no ya solo de su trio protagonista, sino también de una galería de secundarios que por momentos pudiera parecer que están sacados de aquella misma época.

Tristemente para Scorsese, los méritos de su película no han sido suficientes para imponerse a Oppenheimer o Pobres criaturas, pero afortundamente para él, ya está acostumbrado a que la Academia le brinde estos disgustos. Ningún otro director ha tenido tantos batacazos en tan poco tiempo, y Scorsese cuenta ya con hasta tres filmes que se han ido de vacío en los Oscar después de haber cosechado 10 nominaciones. Esta historia comenzó en 2002 con Gangs of New York, otra historia de época con mucha violencia y grandes actores (también DiCaprio en la que fue su primera colaboración con Marty) que se fue de vacío en favor de Chicago, gran triunfadora de aquella edición. Lo mismo le sucedió hace unos años, en 2019, con El irlandés, que contaba con 10 nominaciones y terminó por llevarse ninguna, mientras que 1917 o Joker conquistaron premios en una noche en la que dio la campanada Parásitos.