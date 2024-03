Así es ‘Las Meninas del siglo XX’, el cuadro que reinterpreta el clásico de Velázquez con Leonor, Sofía y Victoria Federica como protagonistas

’Las Meninas del siglo XX’, cuadro pintado por Juan Antonio Romero que reinterpreta el clásico de Velázquez. (instagram.com/jar_artist)

Si hablamos de las pinturas más famosas de España es imprescindible mencionar Las meninas, la obra de Diego de Velázquez que se puede visitar en el Museo del Prado de Madrid y que siempre tiene espectadores a su alrededor, pues combina tanto una gran habilidad cromática como una composición única en el mundo. La finalidad de esta pieza era representar a la infanta Margarita de Austria, pero el sevillano tiró de ingenio y gracias a diferentes planos y profundidades terminó mostrando a buena parte de la familia real de la época. Además de la infanta, que está junto a sus meninas, María Agustina Sarmiento e Isabel de Velasco, se puede ver a los reyes Felipe IV y Mariana de Austria reflejados en un espejo, pero también al propio Velázquez, que aparece pintando la escena.

La pintura ha sido replicada hasta la saciedad, pero en ninguna ocasión de una forma tan original como la del artista Juan Antonio Romero, que ha recreado la obra adaptándola a la época actual y convirtiendo en protagonistas a Felipe VI y su familia.

Siguiendo un esquema similar, en esta versión contemporánea y actualizada se puede ver a los reyes Felipe y Letizia en el famoso espejo y, a su derecha, a Juan Carlos I, que observa la escena desde una puerta que está abierta. Más cerca, en un primer plano, se observa a la izquierda a Diego de Velázquez, que pinta el cuadro y a quien hace un guiño, seguido de la infanta Sofía y la princesa Leonor, en una versión infantil. A su lado aparecen Irene Urdangarin y Victoria Federica, con un smartphone en la mano y más mayor que sus primos. Justo al lado se aprecia a los hermanos Juan, Pablo y Miguel Urdangarin, que acompañados de Froilán rodean a su abuela, la reina Sofía. La emérita, vestida de azul, sonríe a cámara de manera abierta y está acompañada de un labrador negro que bien podría ser Jan, el perro de sus nietas Leonor y Sofía.

Cuadro ’Las Meninas del siglo XX’, de Juan Antonio Romero. (instagram.com/jar_artist)

Según cuenta el autor en sus redes sociales, “se me ocurrió hacerle un homenaje a la reina Sofía y a la Familia Real pintando una interpretación muy personal del espectacular cuadro de Las meninas de Velázquez. He realizado un diseño de los personajes con la edad que me venía bien para mi composición, también he diseñado los vestidos con cierto aire de época”.

Sobre el cuadro en sí, desvela que tiene un tamaño de 100x81 centímetros y que se trata de una acuarela sobre papel en bastidor de madera. Y, si bien intentó presentarse con ella al ‘Concurso de pintura y escultura Reina Sofía 2024′, organizado por la AEPE, la pieza no fue seleccionada. Eso sí, se puede ver en Mahely Espacio Creativo, una galería de arte ubicada en Madrid.

Plasmados en el arte

Los reyes Felipe y Letizia en la feria ARCO del año 2018. (EFE)

Si bien Casa Real no se ha pronunciado con respecto a esta obra, es de sobra conocido que Felipe y Letizia son dos apasionados del arte en todas sus facetas. No solo del cine, al que acuden en sus ratos libres para disfrutar de los últimos estrenos, también están al tanto de las novedades pictóricas y arquitectónicas y, desde hace años, la feria ARCO es una cita imprescindible en su agenda.

En este sentido, hace unas semanas dejaron patente su interés por lo relacionado con la cultura cuando se conoció que habían encargado a Annie Liebovitz, la fotógrafa mejor pagada del mundo y la preferida de Hollywood, sus nuevos retratos oficiales. Si bien las imágenes todavía no han visto la luz, pues los Reyes estarían esperando un momento especial para compartirlas, dejaron patentes al elegir a esta profesional su pasión por la cultura en su descripción más amplia.