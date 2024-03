Esto es lo que puede ocurrir si has hecho mal la declaración de la Renta

La nueva campaña de la Agencia Tributaria será la más larga de los últimos años, ya que se prolongará hasta el 1 de julio. (Europa Press)

Realizar cualquier tipo de trámite con la administración pública en España no suele ser sencillo, por lo que no es de extrañar que, en ocasiones, se cometan errores que pueden salir muy caros. Esto puede suceder cuando los contribuyentes hagan la próxima declaración de la Renta 2023-2024, ya que son muchas las casillas que se deben completar y el lenguaje no siempre es fácil de entender. Por ello, conviene prestar especial atención a lo que quizá ocurra si no se rinden cuentas con Hacienda de forma correcta.

Desde el 3 de abril y hasta el 1 de julio, tendrá lugar la campaña de la Agencia Tributaria, que será una de las más largas de los últimos años. Aunque, como ocurre cada año, habrá diversas novedades, el objetivo de los ciudadanos no varía: que el resultado sea lo más favorable posible. Para ello, estos podrán aplicar las deducciones correspondientes, por ejemplo, si han hecho una donación, han arrendado la vivienda habitual, cuentan con un plan de pensiones o han invertido en dispositivos para su hogar que fomentan el ahorro de agua.

Pero la declaración de la Renta solo tendrán que presentarla quienes hayan ingresado más de 22.000 euros anuales. Además, este límite afecta a las personas que tuvieron dos pagadores en el pasado año fiscal, en el caso de que la suma de las cantidades percibidas no supere los 1.500 euros anuales.

Qué pasa si haces mal la declaración

Por qué todos los autónomos que se dieron de alta este año están obligados a presentar la Renta en 2024 aun sin tener ingresos mínimos.

La Agencia Tributaria dispone de diversas fuentes de información para comprobar la veracidad de los datos presentados por los contribuyentes en sus declaraciones de la Renta. De esta forma, tiene la posibilidad de detectar errores que podrían suponer la emisión de requerimientos para que los contribuyentes justifiquen o aclaren ciertas informaciones. Cuando se detectan fallos no corregidos, Hacienda procede a enviar propuestas de liquidación y, en ocasiones, multas.

La importancia de este proceso radica en la capacidad de la Agencia Tributaria para cotejar la información suministrada por los contribuyentes con los datos de los que dispone. La detección de errores puede conducir a la emisión de liquidaciones provisionales o incluso a declaraciones paralelas. En tal caso, los despachos especializados en asesoría fiscal sugieren anotar la fecha de recepción de cualquier notificación por parte de Hacienda, dado que de ello dependen los plazos que se aplican para presentar alegaciones, recursos o reclamaciones.

Qué tiene que hacer el contribuyente para corregir un fallo

Los contribuyentes pueden corregir los errores que detecten tras haber presentado su declaración de la Renta. (Gestha)

Los contribuyentes que detecten errores u omisiones tras haber presentado su declaración de la Renta tienen la posibilidad de resolverlos. Según el tipo de fallo, se puede optar por una de las dos vías: la rectificación de autoliquidación o la presentación de una autoliquidación complementaria.

La corrección a favor del contribuyente se realiza a través de la rectificación de autoliquidación, para situaciones donde se haya realizado un ingreso de más o recibido una devolución de menos. Si el error beneficia al contribuyente, perjudicando a Hacienda, mediante un ingreso menor o una devolución mayor de lo debido, se debe proceder a presentar una declaración complementaria. Esto permite ajustar las cuentas con el fisco de manera justa y adecuada, conforme a la normativa vigente.

Es imprescindible que los contribuyentes estén al tanto de estas opciones para evitar posibles sanciones o problemas fiscales futuros. La legislación tributaria ofrece esta flexibilidad con el fin de promover la transparencia y la honestidad en las declaraciones. Corregir un error a tiempo puede prevenir la acumulación de intereses de demora y posibles procedimientos de inspección más complejos y costosos.

Las multas de Hacienda si cometes un error en la declaración de la Renta

La Agencia Tributaria impone multas a los contribuyentes por errores o fraudes en sus declaraciones. Las sanciones varían desde los 100 euros por fallos simples hasta los 300.000 euros para infracciones muy graves. Entre las faltas más comunes se encuentra el proporcionar datos incorrectos, el uso de documentación falsa y la omisión de información relevante. Estas acciones pueden ser castigadas con sanciones económicas significativas, dependiendo de la gravedad y el impacto fiscal.

Las multas por errores en la declaración se clasifican según la naturaleza y las consecuencias. Por ejemplo, una equivocación leve sin intención de fraude puede acabar con una multa de 100 a 150 euros. Sin embargo, los actos que reflejan una clara intención de eludir obligaciones fiscales, como la falsificación de facturas o la omisión de ingresos, pueden enfrentarse a penalizaciones que oscilan entre el 50% y el 150% del beneficio indebido obtenido, llegando incluso a multas fijas en casos de fraudes millonarios.

Además, destaca el tratamiento diferenciado según sea el contribuyente quien informe voluntariamente del error o si este es detectado por la administración. La autorrevelación de un fallo puede reducir la multa a 100 euros, mientras que la detección por parte de Hacienda incrementa la pena a 200 euros. Esta medida busca incentivar la transparencia y la colaboración de los ciudadanos en el cumplimiento de sus responsabilidades fiscales.

El uso indebido del número de identificación fiscal también está sujeto a multas, las cuales varían en función de la severidad de la infracción, pudiendo llegar hasta los 30.000 euros en los casos más graves.