El actor con más premios Oscar confirma su retirada: “Abre las plataformas y hay 7.000 opciones, ninguna de ellas es buena”

Imagen 'El hilo invisible'

En la historia del cien hay un montón de actores. Los hay buenos, los hay muy buenos, excepcionales y directamente leyendas. En este último apartado es difícil encontrar tantas personas, ya que está reservado para aquellas pocas personas que han iluminado la pantalla con más fuerza que nadie. No está necesariamente asociado a haber ganado muchos premios, aunque sin duda ayuda a marcar el nombre en la historia. Tan pocos son los que pasan a la historia como los que consiguen alzarse con el Oscar, pero si encima has conquistado más de una estatuilla, entonces estamos hablando de una verdadera leyenda.

Porque en toda la historia de los premios de la Academia, los Oscar, solo hay tres actores que hayan ganado el Oscar tres veces: Walter Brennan, Jack Nicholson y Daniel Day-Lewis. El primero falleció hace justo cincuenta años, el segundo se encuentra retirado desde 2010 y es el último quien ha confirmado que no volverá a la interpretación. En realidad no ha sido el propio actor quien ha confirmado su retiro, sino uno de los directores que más ha trabajado con él. Y ya es mucho decir, pues Day-Lewis es uno de esos actores que eligen cuidadosamente cada proyecto y que pueden tirarse varios años para hacer una película.

“Dice que ha terminado. Sigo hablando con él. Me encantaría volver a hacer algo junto a él. Es como todo el mundo. Abre las plataformas y hay 7.000 opciones, ninguna de ellas es buena. El cine ha pasado del dominio público al privado: tienes un mando a distancia, puedes pararlo. No es la misma experiencia. Sería genial ver a Daniel de vuelta y hacer algo porque es muy bueno”, afirma Jim Sheridan, director irlandés que ha trabajado con el actor más que cualquier otro cineasta. Tantas veces como premios Oscar ha ganado Day-Lewis, pues han trabajado juntos en Mi pie izquierdo, The Boxer y En el nombre del padre, de las cuales ganaría uno por Mi pie izquierdo y sería nominado por esta última.

Daniel Day-Lewis en la última edición en la que ganó el Oscar, 2012

Su última (gran) película

Con apenas 66 años, Daniel Day-Lewis lleva más de seis años retirado de la actuación. Su última película fue El hilo invisible, estrenada a principios de 2017 y dirigida por Paul Thomas Anderson, con el que ya había colaborado en Pozos de ambición, por la que ganaría su segundo Oscar. En ella daba vida a Reynolds Woodcock, un famoso modisto que vive en un pequeño pueblo británico junto a su hermana Cyril (Leslie Manville), con la que lleva una vida tranquila y ordenada. Todo cambia cuando conoce a Alma (Vicky Krieps), una mujer que pronto se convierte en su amante y musa y a la que introduce en la casa, generando primero fricción con su hermana y posteriormente con él mismo, en una relación tan productiva en lo profesional como tóxica en lo personal.

Aquella película fue la última por la que Daniel Day-Lewis estuvo nominado al Oscar, pero ahora parece que también será la última película de su carrera. El actor anunció en un principio su retirada antes incluso de que se estrenase El hilo invisible y en ese momento alegó que quería “trazar una línea” en la arena y hacer planes concretos para abandonar Hollywood. Con la confirmación del director y buen amigo suyo Sheridan, parece que es momento de despedir a uno de esos pocos actores que han hecho grande este arte.