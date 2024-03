Muere un sanitario en un hospital privado tras recibir una patada en los testículos por un paciente y no recibir asistencia médica

Un enfermero camina por un pasillo de un hospital. (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Un técnico en cuidados de auxiliar de enfermería, de 57 años, falleció el pasado 15 de febrero cuando un paciente se le acercó y le dio una patada en los testículos, lo que provocó que cayera al suelo y perdiera la consciente temporalmente. Pero nunca le vio un médico y falleció horas después, ya fuera del hospital.

Por este motivo, CCOO Sanidad Madrid ha denunciado a Inspección de Trabajo a la orden religiosa de San Juan de Dios, que gestiona el centro privado Hospital Fundación Instituto San José, lugar donde ocurrieron los hechos y trabajaba este auxiliar. El sindicato expone que “no se aplicaron” los protocolos de agresión ni se adoptaron las medidas preventivas.

Te puede interesar: Los médicos se pronuncian sobre las guardias de 24 horas: “Tras 12 horas no ejerzo bien, es frustrante”

El trabajador no fue tratado por ningún médico

Los hechos se remontan al pasado 15 de febrero, cuando Juan Alfonso R. P., de 52 años, auxiliar de enfermería del centro ya mencionado, acudió a trabajar en su turno de tarde. A las 17:30 horas, uno de los pacientes se le acercó mientras el sanitario realizaba sus funcionales laborales. El hombre le cogió por los hombros y le propinó una fuerte patada en los testículos desde abajo, haciendo que cayera y perdiera el conocimiento.

Juan Alfonso fue trasladado a la enfermería del mismo hospital psiquiátrico, donde recibió asistencia por parte de una enfermera, pero no asistencia médica. Le mantuvieron en reposo durante una hora y media, hasta las 19:00 horas, pero en ningún momento fue atendido por un profesional médico. Transcurrido ese tiempo, la empresa le facilitó un parte de asistencia para que acudiera a la mutua, pero dada la hora, ya no podía acudir hasta el día siguiente. Ya fuera de las instalaciones del hospital, el trabajador falleció.

El hospital no contaba con las medidas adecuadas, según CCOO

Hospital Fundación Instituto San José (Google Maps)

En la denuncia, el sindicato atribuye la causa del fallecimiento de este trabajador a “la ausencia de medidas de seguridad, y la no aplicación de protocolo de agresiones”. Además, aseguran que la empresa no adoptó las medidas preventivas adecuadas, y que ninguno de los profesionales del centro cuentan con la formación suficiente para enfrentarse a circunstancias como esta. “Entendemos que la causa básica que contribuye a la materialización del accidente laboral con resultado de muerte es la ausencia de medidas de seguridad, y la no aplicación de protocolo de agresiones”, explica el secretario de Salud Laboral de CCOO Sanidad Madrid, Manuel Barroso.

“Es evidente que no existían medidas preventivas adecuadas ni el personal cuenta con formación suficiente y adecuada para hacer frente a este tipo de conflictos en el centro sanitario”, ha añadido.

Te puede interesar: Una española va al médico en EEUU y una amiga se escandaliza por lo que le cobran por una urgencia

Además, el sindicato ha denunciado “la posible existencia de responsabilidad empresarial” al entender que existe “una relación directa entre las lesiones y el entorno laboral”. “Hemos denunciado estos graves hechos en la Inspección de Trabajo y exigimos que se depuren todas las responsabilidades civiles y penales por esta nueva agresión con resultado de muerte”, ha añadido.