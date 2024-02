El crecimiento del fútbol femenino: de fichajes discretos a récords millonarios como el de Racheal Kundananji

La exjugadora del Madrid CFF Rachel Kundananji (Madrid CFF)

El fútbol femenino continúa trazando su propio camino en el mundo deportivo, demostrando su crecimiento y consolidación. En los últimos años se ha evidenciado este apoteósico ascenso a través del incremento de aficionados en el campo, el sueldo de las jugadoras, los contratos televisivos y los fichajes. Hace unos días se registró el fichaje más caro de la historia hasta el momento que pone en evidencia el crecimiento que está experimentando en los últimos años este deporte. En concreto, ha sido el fichaje récord de Racheal Kundananji por el Bay FC, la nueva franquicia de fútbol femenino en Estados Unidos, el que ha servido como evidencia de este ascenso. La transferencia de la joven atacante keniana se ha sellado por un monto histórico de 735.000 euros.

Este fichaje récord no solo refleja el valor y el potencial del fútbol femenino a nivel global, sino que también promete servir como un impulso significativo para futuras inversiones y desarrollos dentro del deporte. La llegada de Kundananji al Bay FC es un testimonio del camino ascendente que el fútbol femenino está trazando y que los datos evidencian. Hace tan solo unos años no se hacía pública la cantidad por la que se traspasaba la jugadora, o directamente es que no existía dicha cifra. Ejemplo de ello son el fichaje de Jelena Cankovic por el Barcelona; el de Jenni Hermoso por el mismo equipo o el de esta misma jugadora por el Tyresö; Maitane López Millán por el Levante; o Marta Corredera por el Arsenal. Y es que, estos traspasos se llevaron a cabo entre el año 2010 y el 2015.

Ya en el año 2015, la Bundesliga hacía oficial el fichaje de Ramona Bachmann por el Wolfsburgo. Un movimiento que se asentaba como el fichaje más caro de la historia de la liga alemana, con un precio de 95.000 euros y que marcaba un antes y un después en devenir del fútbol femenino. Esta transacción evidenciaba que algo estaba cambiado dentro de este deporte. Desde entonces los fichajes entre las principales ligas femeninas no han hecho más que sucederse y batir récords de precio.

Tan solo cuatro años más tarde, en el 2019, Sam Kerr fichaba por el Chelsea que pagó un total de 300.000 euros al Chicago Red Stars. Un año más tarde, los Blues volvían a elevar el nivel en el mercado de fichajes con un acuerdo de 350.000 euros para fichar a Pernille Harder. En 2022, el de Walsh por el Barcelona (400.000 euros) y el de Lindsay Horan por el Lyon (350.000 euros) acabaron por sentar las bases de los fichajes en el fútbol femenino. Ahora ha sido el de Kundananji, el que ha dado un golpe sobre la mesa para, una vez más, demostrar el ascenso que está experimentando este deporte.

Kundananji y el Madrid CFF

Kundananji, quien hasta la fecha defendía los colores del Madrid CFF dentro de la Liga F, firma con el equipo estadounidense hasta el año 2027, con la opción de prolongar su contrato por un año adicional. Esta decisión marca el final de su paso por el fútbol español, adonde llegó en 2022 proveniente del Eibar. Antes de su experiencia en Europa, la futbolista keniana de 23 años forjó su carrera en el Kazygurt de Kazajistán, desde donde comenzó a destacar internacionalmente desde los 18 años.

En el plano internacional, Kundananji ha representado con orgullo a su nación, participando en competiciones de gran calibre como los Juegos Olímpicos de Tokio y el Mundial de fútbol femenino de 2023. Su impacto en el campo ha sido notorio, especialmente durante su tiempo en la liga española, donde se consolidó como una de las principales figuras ofensivas. En la temporada pasada, Kundananji cerró como la segunda máxima goleadora de la Liga F, solo superada por Alba Redondo, con un total de 25 goles. En la presente temporada, antes de su traspaso, ya acumulaba ocho goles y cuatro asistencias.

El fichaje de Kundananji no solo marca un antes y un después en términos económicos para el fútbol femenino, sino que también es un claro indicio del creciente interés y la inversión en este deporte. Lucy Rushton, gerente general del Bay FC, expresó su entusiasmo por la incorporación de la delantera keniana al equipo, destacando las cualidades dinámicas de ataque de Kundananji y su innata habilidad goleadora. “Estamos encantados de incorporar a Racheal, es un talento tremendo”, afirmó Rushton. Por su parte, el Madrid CFF, equipo del cual se despide Kundananji, le ha deseado lo mejor en esta nueva etapa de su carrera. La cantidad desembolsada por el Bay FC para hacerse con los servicios de Kundananji supera el anterior récord de transferencia establecido con la incorporación de la colombiana Mayra Ramírez al Chelsea, evidenciando así el crecimiento exponencial y la valorización del mercado del fútbol femenino.