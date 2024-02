Carlos Alcaraz sigue lanzado en tierra batida: los datos que le dan alas para Roland Garros y París 2024

Alcaraz celebra un punto en cuartos de final de Buenos Aires (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Carlos Alcaraz está más que dispuesto a revalidar título en Buenos Aires. Hasta la fecha, el número dos del mundo camina con paso firme en el ATP 250 de la capital argentina: ha accedido a semifinales sin haber cedido ni un set en lo que va de torneo, citándose con el chileno Nicolás Jarry este sábado. Por el momento, el vigente campeón ha tumbado al local Camilo Ugo Carabelli (6-2, 7-5) y al italiano Andrea Vavassori (7-6 [1], 6-1), cumpliendo con esa ley no escrita del tenis que afirma que los jugadores españoles están hechos de una pasta especial cuando compiten en tierra batida.

Poco o nada importa que Alcaraz, antes de entrar en acción en tierras bonaerenses, llevase ocho meses sin disputar un partido en arcilla. Más allá de algún que otro quebradero de cabeza con el saque, ha conseguido hacer acopio de bastante solidez esta semana, en el arranque de la gira sudamericana. “Intento no pensar en eso, hay que estar fuerte y dar lo mejor de ti cada día. Hay que evadirse de ser ese número uno o número dos”, comentó hace unas horas, cuando se le preguntó por la carrera por liderar el circuito masculino.

“He mantenido bien el nivel, no ha habido muchos altibajos como ayer (por el jueves). He estado más lineal y eso me ha ayudado a mantener la concentración”, aseguró Carlitos, que en 2023 se convirtió en el primer tenista del país que ganaba esta competición desde que lo hiciera Rafa Nadal en 2015. Está a apenas dos choques de conseguirlo de nuevo. Si lo lograse, estrenaría su palmarés este 2024. Uno que debe ser bastante notable en la primera mitad del curso si no quiere perder comba: defiende la friolera de 6.675 puntos de aquí a Wimbledon.

Carlos Alcaraz en acción en Argentina (EFE/Luciano González)

En lo que respecta a los eventos en los que el albero manda, los números dicen que el murciano es una apuesta segura. Una gran noticia en un año en el que, el propio interesado lo ha evidenciado, habrá dos citas marcadas en rojo en su calendario. De esas que tendrá entre ceja y ceja y que, curiosamente, compartirán escenario: Roland Garros y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Alcaraz, arrollador en tierra desde hace casi tres años

Las pistas del segundo grande tenístico serán las mismas que se empleen, entre el 27 de julio y el 4 de agosto, en busca de las medallas más preciadas para cualquier deportista. Cuesta mucho no colocar a Alcaraz entre los favoritos para triunfar en la capital francesa, y más al conocer una estadística absolutamente demoledora a su favor.

Desde julio de 2021, el registro de Alcaraz en tierra es sencillamente marciano: 59 victorias por tan sólo ocho derrotas. Algo increíble, por su edad (20 años) y si tenemos en cuenta que esta edición de Buenos Aires constituye su decimosexta experiencia con el polvo de ladrillo. En las 15 anteriores, por seguir dándole empaque al asunto, Alcaraz fue finalista en 10 ocasiones y levantó la copa en siete.

Alcaraz en el duelo ante Carabelli (EFE/ Luciano González)

Por tanto, la efectividad de Alcaraz en esta superficie, totalmente fetiche, es del 88,1%. Ante la perspectiva de jugarse la gloria olímpica en ella por primera vez desde Barcelona 1992, los dientes se le pondrán largos. Más aún, si consigue hacerse con su primer Roland Garros en junio, único major que le falta junto al Abierto de Australia. Lo consiga o no, queda claro que Carlitos debe estar en la terna.