Rafa Nadal explica su contrato con Arabia: “No me necesitan para lavar su imagen, ni es una cuestión económica, mi objetivo es otro”

Rafa Nadal en el programa 'El Objetivo' de La Sexta ('El Objetivo')

Desde que se anunció que Rafa Nadal iba a ser el embajador de la Federación de Tenis de Arabia Saudí y que contaría con un proyecto en dicho país (una nueva Academia Rafa Nadal), una oleada de críticas se ha cernido sobre el de Manacor. Muchos no entienden que el español haya elegido dicho país para seguir extendiendo su negocio y que haya prestado su imagen para representar al tenis en Arabia. En una entrevista en El Objetivo, en La Sexta, ha tenido la oportunidad de explicar este contrato, así como los objetivos por lo que ha tomado la decisión de unir su trayectoria profesional con Arabia. “No me necesitan para lavar su imagen, ni es una cuestión económica”, ha querido dejar claro.

En el momento en que se anunció que el tenista daría esta entrevista, todos los focos estaban puestos en una cuestión: ¿hablaría sobre su nueva relación con Arabia Saudí? Y lo cierto, es que la presentadora, Ana Pastor no ha perdido la oportunidad de preguntarle al respecto. “No es una cuestión económica, no hay necesidad. ¿Me pagan? Pues sí. ¿Necesito el dinero? Para nada, no me va a cambiar la vida. Yo no he firmado un súper contrato como otros compañeros deportistas que están ahí y a los que respeto. Mi contrato con ellos es un contrato de promover el tenis y de intentar conseguir unos objetivos”, ha asegurado.

Tras ello, ha considerado que Arabia no le necesita para “lavar la imagen”. Sin embargo, sí que ha afirmado que hubo un error de comunicación cuando se anunció que sería embajador de la Federación de Tenis de Arabia Saudí y que las cosas se deberían haber hecho de otra forma. “Lo que yo voy a hacer en Arabia va a acorde con lo que he toda mi vida. La educación en el deporte puede cambiar vida y transformar situaciones complicadas en oportunidades”. En este sentido, ha detallado que lo que se le propone es liderar un proyecto deportivo a nivel de academia. “Lo que se me transmite es que tengo la oportunidad de promocionar mi deporte”, asegura.

Aunque tiene claro que las cosas pueden no salir como ahora mismo tiene en mente, y ha explicado que cuando acabe el contrato en 10 o 7 años, siente que los objetivos no se han cumplido, tanto él como Arabia tienen la posibilidad de prescindir el contrato. Respecto a lo valores que trasmite el país y los suyos propios, ha manifestado: “Creo que voy a poder trabajar con los valores que yo creo que son correctos, yo no voy a trabajar en un sitio donde yo no este cómodo”. A lo que añade: “Si no ocurre, te diré que cometí un error y que me he equivocado, pero ahora pido que me dejen hacer mi proyecto”.

Una decisión meditada

El de Manacor ha destacado que se trata de una decisión meditada y estudiada. “Yo he tomado esta decisión después de informarme y hay cosas que se tienen que mejorar, sin duda. Es un país que va retrasado a muchas cosas y que se ha abierto a muchas otras. Si no hay ese avance diré que me he equivocado”.