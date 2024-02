Rafa Nadal habla sobre su retirada: “No me quedan muchos torneos por jugar”

Rafa Nadal en el programa 'El Objetivo' de La Sexta ('El Objetivo')

Después de que Rafa Nadal estuviera un año sin pisar pista debido a las lesiones, su retirada ha sido una idea que ha empezado a flotar en el ambiente desde entonces, aunque el tenista español se resiste a ello. Hasta ahora, no está claro cuándo se producirá, dado que es algo que ni él mismo sabe, aunque es consciente de que puede estar cerca. Durante una entrevista en el programa de El Objetivo, de La Sexta, ha hablado acerca de esta cuestión con Ana Pastor y ante la pregunta de una posible retirada, el de Manacor ha sido claro: “Yo también me hago mucho esta pregunta, pero no lo sé”.

Este año 2024 podría ser el último en la carrera del español, aunque él todavía no lo tiene claro. Prefiere dejar la puerta abierta a lo que pueda pasar, dado que todo dependerá de su estado físico. Sin embargo, es realista: “No me quedan muchos eventos por jugar”. Según ha explicado a Pastor, Roland Garros es uno de sus objetivos al igual que los Juegos Olímpicos de París. Respecto a la retirada fuera de pista, ha considerado que no sería lo ideal pero es un escenario que podría ocurrir.

Nadal es consciente de que las lesiones son las que están marcado su temporada. A comienzos de año, volvía a ilusionar a los aficionados al anunciar su regreso a las pistas en el torneo de Brisbane, y en el primer grande de la temporada, el Open de Australia. Sin embargo, en el último momento causó baja por una lesión muscular producida en el torneo de Brisbane. El español tiene claro que esta es una temporada para ser flexibles: “Mis planes se han desviado mucho de lo que me habría gustado hacer, aunque los planes tienen que ser flexibles y tomar decisiones”.

En este sentido, ha detallado que es él sobre quien pesa la decisión final, dado que es quien juega y sabe cómo se encuentra a nivel físico. En cuanto a los próximos torneos, ha detallado que no está al 100% a nivel físico: “Llego justo porque he sentido molestias en estas últimas semanas. Cada golpe que doy es un retroceso para la lesión a nivel tenístico y físico”. Lo que sí tiene claro es el punto de la carrera en el que quiere estar: “Mi objetivo es llegar a temporada de tierra lo más sano posible y poder disfrutar de la temporada de tierra. Sobre Indian Wells espero estar porque no sé si será la última vez que lo juegue”.

Las lesiones y Rafa Nadal

Ana Pastor le ha preguntado si, con tantas lesiones y molestias que ha sufrido a lo largo de su carrera y que a día de hoy continúa sufriendo, le ha llevado a ser obsesivo y estar constantemente pendiente del pie, la espalda... “Yo nunca he sido muy obsesivo y con las lesiones tampoco, pero sí hay cansancio mental y el vaso se va llenando. Y ahora está muy llenito”. Lo que sí le preocupa es el día de mañana. “Yo quiero tener una vida normal. Me he esforzado mucho y las cosas me han ido muy bien y estoy muy agradecido a la vida de todo el éxito y reconocimiento, pero me gustaría poder ir a jugar un partido con mis amigos o con mi hijo”.

Respecto al peor momento de toda su carrera, fue cuando tenía 19 años en el pie. En ese momento le diagnosticaron Müller-Weiss, que provocó que su pie se fracturara por la mitad. A partir de ese momento, su carrera profesional dio un vuelco: “Nos dijeron que lo más normal es que no pudiera volver a practicar deporte de manera profesional. Entonces me cambió la perspectiva de todo y aprendí a convivir con las incertidumbres, las dudas, con el dolor diario...”