Alcaraz, sobre el fichaje de Nadal por Arabia Saudí: “No me parece mal”

Carlos Alcaraz ya se encuentra en Buenos Aires para disputar el ATP 250 que se celebra en la capital argentina. Aterriza como vigente campeón después de que el año pasado venciera a Cameron Norrie en la final. Tras su debut en el primer Grand Slam de la temporada y caer en cuartos de final ante Alexander Zverev, Alcaraz enfrenta un nuevo torneo con el objetivo de preparar la gira de tierra batida. Debutará el jueves en la sesión nocturna ante el vencedor del duelo entre el peruano, número 85 del mundo, Juan Pablo Varillas, y el local Camilo Ugo Carabelli.

Como favorito para revalidar título, el español ha atendido a los medios para hablar de su estado de forma actual y otros temas que están sacudiendo a la actualidad del tenis, como el fichaje de su compatriota y referente, Rafa Nadal, quien recientemente fue nombrado embajador de la Federación de Tenis de Arabia Saudí. “Yo no he escuchado muchas críticas, sí que he escuchado a gente decir que le han criticado”, comenzaba diciendo Alcaraz sobre Rafa.

“Ha decidido firmar como embajador y a mí no me parece mal. Ha firmado como embajador del tenis en un país que se está desarrollando y abriendo al mundo del deporte. Quien mejor que Rafa para promocionar el tenis en lugares donde quizás antes no se jugaba nunca”, sentencia el número dos del mundo, quien apoya la decisión de Rafa pese a las numerosas críticas que ha levantado esta noticia.

Así, Alcaraz considera “bueno” la llegada del tenis al país árabe: “Es bueno para el tenis que haya más sedes, que cada vez haya más países donde podamos jugar”. El actual campeón del torneo argentino considera que Arabia “está evolucionando muy rápido en todos los sentidos, como país y en el mundo del deporte”. “Están apostando por el fútbol, el boxeo, ahora muchísimo tenis. No sé hasta dónde llegarán en el mundo del tenis”, sentencia el español, después de que hace unos días se anunciara la primera edición del ‘6 Kings Grand Slam’, un torneo de exhibición que contará con la participación de los seis mejores tenistas del ranking (Djokovic, Nadal, Alcaraz, Sinner, Medvedev y Rune).

Su estado de forma y el de sus rivales

“Mi nivel actual es muy bueno”, comentaba el español, quien asegura encontrarse con “mucha confianza” y “jugando a un buen nivel”. “Vengo de jugar tenis en Australia y los días de entrenamiento en tierra han sido muy bueno. Me encuentro bien tanto a nivel físico como de tenis”, apuntó. Respecto a sus rivales, confirma que “Djokovic y Sinner son los rivales a batir”. “Ellos dos ahora mismo están en el ‘top’”, resalta, aunque considera que “cualquier rival te puede complicar el partido”.

Objetivos para 2024

Su principal meta en estas semanas será revalidar título en la pista de Buenos Aires, en la que si bien asegura que el año pasado acudió por falta de partidos, ha regresado porque le “encantó”. “La energía que sientes aquí es especial y quise volver. Y la gente que se queda en Europa, a los que nunca han jugado aquí, les diría que vengan a vivir la experiencia de jugar en Buenos Aires y Río”, anima el número dos mundial.

“Soy un chico muy competitivo que siempre quiere ganar todo”, afirma. “Las ganas de conseguir más títulos es lo que me motiva. Obviamente, ver a Djokovic allí arriba, a los jugadores que están ganando ahora títulos, también me motiva, el poder estar a la misma altura que ellos. O si hablo del ‘Big Three’, pues acercarme a ellos. Yo siempre digo que soy un chico que sueña a lo grande. Yo me pongo como objetivo a los mejores del mundo y de la historia”, reflexiona Alcaraz en una ambición que parece no tener tope.

Entre Roland Garros y el oro olímpico, Carlitos lo tiene claro: “Me quedo con el título olímpico”. “El oro es una de las cosas más grandes que hay en el deporte en general”, explica con entusiasmo.