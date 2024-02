Xavi y su séquito entran en combustión con cuatro expulsiones y ocho amonestaciones: “Soy así y no voy a cambiar”

Xavi, junto a su cuerpo técnico instantes previos a la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid (REUTERS).

Al Barcelona se le atragantaba el partido con el que iniciaba la Liga en Getafe y Xavi perdió la paciencia. “Le he dicho al árbitro que estaban permitiendo muchas faltas y a nosotros no. Por eso me ha expulsado”, explicó el técnico azulgrana en referencia a la roja que vio en el segundo tiempo. “Protestó de manera ostensible una de mis decisiones”, justificó el árbitro en el acta. El enfado de Xavi no terminó ahí. Al contrario. Al término del encuentro, el técnico se volvía a encender.

“El otro día tuvimos una reunión con los árbitros y el primer cambio en la norma nos dijeron que iba a ser que nos entenderían más a los técnicos, que soportamos mucha tensión durante los partidos”. Xavi dejó claro desde la primera jornada que durante esta temporada -última como entrenador azulgrana- su relación con los colegiados no sería la más afectuosa. “En el banquillo siempre hablo, soy pasional, protesto, me enfado, vivo el partido… Soy así y no voy a cambiar”, explicaba tras la victoria del Barcelona ante el Oporto en Do Dragao, de donde Xavi se marchó amonestado.

Xavi y su hermano, los más amonestados en un banquillo volcánico

Ver al técnico catalán de pie en el área pequeña, gesticulando y dirigiéndose al cuarto árbitro se ha convertido en la clásica postal del banquillo azulgrana esta temporada. Del mismo modo que lo es para el colectivo arbitral ver a un colegiado acercarse a la banda para amonestarle. Siete amarillas y una expulsión evidencian las reprimendas recibidas por el catalán esta temporada. Decisiones que han llevado a Xavi a tomar una decisión drásticas. “No voy a hablar más de árbitros. Ya dije mi opinión la semana pasada. Con toda la educación del mundo no os voy a contestar”, expresó tras la expulsión de Vitor Roque ante el Alavés en Mendizorroza.

Las seis cartulinas mostradas al técnico catalán reflejan la reincidencia de su comportamiento desde ejerce como entrenador azulgrana. El curso pasado le amonestaron hasta en ocho ocasiones. Dos en Copa, contra el Real Madrid ambas, una en Champions contra el Inter y cinco en LaLiga ante Osasuna, Athletic, Espanyol, Girona y Almería. Y en su primera campaña al frente de equipo -2021/2022-, el registro se quedó en cinco, entre el campeonato doméstico -Sevilla en la ida y en la vuelta, Atlético y Rayo- y la Europa League -Eintracht-. Siempre por protestar airadamente las decisiones del equipo arbitral.

Por si fuera poco, en el volcánico banquillo azulgrana también habita José Ramón de la Fuente, entrenador de porteros que atesora el récord de haber visto ocho tarjetas rojas en cinco temporadas desde el curso 2016/2017. La última la vio esta campaña ante el Athletic en Montjuic. Otro de los líderes de las protestas y reprimendas del banquillo azulgrana es Óscar Hernández, hermano y mano derecha de Xavi, que ya suma tres expulsiones desde su llegada. Una por temporada. En la 2021/2022 contra el Atlético; 2022/2023 ante el Mallorca y este año ante el Barbastro en Copa del Rey.

Sanción, esta última, que además le acarreó dos partidos de suspensión y una multa de 600 euros por sus “protestas exaltadas”, según recoge el acta arbitral de dicho encuentro. Sergio Oriol Alegre también ha vivido su cuota de sanciones al ser expulsado durante el partido de esta temporada ante el Rayo por “salir del área técnica con los brazos en alto protestando una decisión del árbitro asistente número uno”, refleja el acta.

Ni Guardiola ni Luis Enrique superan a Xavi

Ni en tiempo ni en forma. Ningún entrenador de la época reciente del Barcelona ha sido tan amonestado en tan corto periodo de tiempo. Guardiola fue expulsado en tres partidos -Bayern Múnich, Osasuna y Almería- y vio cuatro amarillas -Athletic, Valencia, Osasuna y Sporting- a lo largo de sus cuatro temporadas en el banquillo del azulgrana. Todas ellas por protestar. Luis Enrique tuvo más roces con la prensa que con los árbitros. Solo vio una tarjeta amarilla, en la vuelta de la Supercopa de España contra el Athletic.

Su sucesor en el cargo, Ernesto Valverde, en dos temporadas y media -2017-2020-, fue amonestado en seis ocasiones y siempre con cartulina amarilla: Leganés, Celta, Getafe, Cultural Leonesa, Osasuna y Levante. Registros, todos ellos, lejos del acumulado por Xavi Hernández desde que es entrenador azulgrana en general y esta temporada en particular. Su manera de vivir los partidos siempre es intensa, metido dentro de ellos, pero sólo él sabe cuanta incidencia tiene la inestable situación que atraviesa el club en la vehemencia de sus protestas.