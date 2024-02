Una canadiense que estudia en España enumera las 4 cosas que son diferentes entre los supermercados de nuestro país y de Canadá

FOTO DE ARCHIVO. El logo de Mercadona en el exterior de uno de sus supermercados en Madrid, España. 4 de marzo de 2016. REUTERS/Sergio Pérez REUTERS

“Hacer la compra en España es definitivamente diferente a hacerla en Canadá”, narra esta estudiante canadiense. La cuenta Dana in Spain (@danainspain) explora las aventuras de esta joven, que ha emigrado hasta Europa para continuar su vida académica en un lugar más cálido. En concreto, Dana reside en la localidad de Leganés, ubicada al sur de Madrid.

La recepción de estudiantes extranjeros no es nada nuevo para España: cada año es el destino elegido por miles de alumnos por su buen clima y la amabilidad de sus habitantes. Las estadísticas de Internacionalización del Ministerio de Universidades dan la cifra de 135.474 estudiantes internacionales que entraron en el país en el curso 2021-2022, último año del que hay datos.

Para Dana, uno de los choques culturales que ha experimentado reside en una actividad tan básica como realizar la compra de la semana. En concreto, ella acude a un supermercado Mercadona para mostrar cuáles son las cuatro diferencias que le sorprenden entre estos establecimientos en España y en Canadá.

Taquillas en la entrada

Nada más entrar al Mercadona, Dana se fija en un detalle que no existe en las tiendas de casa. Los supermercados españoles suelen proveer taquillas en las tiendas. “No estoy muy segura de para qué son todavía”, confiesa a sus seguidores.

Estos le explican en los comentarios que las taquillas “están ahí para que dejes bolsas de otras tiendas, porque no puedes pasar comida de fuera”. La respuesta no queda lejos de las suposiciones que había hecho Dana en su vídeo.

Los huevos no están en la nevera

La segunda sorpresa que se lleva es con los huevos: ya sean pequeños o tamaño XL, ecológicos, bio, de gallinas criadas en suelo o en libertad, en España nunca se ponen los huevos en los refrigeradores de las tiendas. Están ahí, a temperatura ambiente, lo que encuentro muy extraño”, comenta Dana.

Una vez más, es la caja de comentarios la que tiene la respuesta a sus dudas: “Los huevos en Europa, no se lavan antes de ponerlos a la venta. Al no haber perdido su capa protectora, no es necesario refrigerarlos”, le explican.

La leche se vende en tetrabriks y no en bolsas

“No más bolsas de leche como en Canadá. Aquí solo vienen en cartón”, comenta Dana. Una costumbre que sorprende a muchos españoles pero que en el país norteamericano es de lo más común: allí la leche se vende en bolsas de plástico.

En España, en cambio, siempre se ha preferido embotellada: cristal, plástico o tetrabrik son las opciones más habituales.

La crema para batir (nata) es distinta

“Por último pero no menos importante, estaba intentando encontrar crema para batir, también conocida como crema para cocinar cosas como pasta, pero no había”, refunfuña Dana. En España, más que de crema, somos de Nata para cocinar.

Una vez más, este producto se vende normalmente en envases de cartón y no, no está refrigerado. Es seguro dejarlo fuera hasta que se abre, momento en el que es mejor almacenarlo en frío. Aunque, según Dana, no tiene la misma consistencia ni sabor que la crema que utiliza en casa, está contenta con el resultado.

“En general, me ha encantado la experiencia, especialmente porque los precios eran muy buenos en comparación con Canadá”, concluye.