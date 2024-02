El director de Mercedes confirma el posible fichaje de Alonso tras la marcha de Hamilton: “No lo descarto en absoluto”

Fernando Alonso durante el GP de Mónaco (REUTERS). REUTERS

El comunicado es escueto, pero el trasfondo es histórico: “A Ferrari le complace anunciar que Lewis Hamilton se unirá a la escudería en 2025 con un contrato plurianual”. Ferrari confirma que a partir de 2025 Lewis Hamilton ocupará el volante de Sainz. En una maniobra de las que sin duda quedarán subrayadas en color fosforito en los libros de historia del Mundial de Fórmula 1, Ferrari le echó el lazo a Lewis Hamilton, el piloto más exitoso de todos los tiempos, quien, a partir de 2025 defenderá el color rojo del equipo más laureado de siempre.

La operación, adelantada este jueves por Corriere della Sera, fue confirmada a última hora de la tarde por Mercedes, cuyos ejecutivos de mayor rango seguían en estado de shock, al no haber visto venir la posible fuga de la piedra angular de su proyecto durante la última década. La escudería alemana confirma que Hamilton se marchará al finalizar esta temporada, si bien no señalan el destino. Eso le correspondía a Ferrari. En un comunicado, Toto Wolff, CEO de la escudería Mercedes, reconoció que estos años con Hamilton han sido “los más exitosos”. Y detalló. “Lewis ha activado una cláusula de rescisión en su contrato anunciado en el pasado mes de agosto y esta será la última pilotando para las flechas de plata”.

Te puede interesar: Las opciones de futuro de Carlos Sainz en la F1 si abandona Ferrari

Promesa o experiencia

La noticia pondrá fin a “17 años de relación con Mercedes-Benz y una asociación de once años en el equipo oficial”. Se comunicó antes a la plantilla del equipo en una reunión en la fábrica. “Lewis siempre será una parte importante de la historia de Mercedes. Sin embargo, sabemos que nuestra relación terminaría en algún momento y ese ha llegado ahora. Aceptamos la decisión de Lewis de buscar un nuevo reto”. El escenario planteado para 2025 obliga a Mercedes a buscar piloto.

La opinión del jefe de Alonso en Aston Martin sobre la posibilidad de que el coche de 2024 gane carreras.

Opción Alonso

Buena parte de los más talentosos, léase en este apartado los nombres de Verstappen, Leclerc, Norris y el propio Hamilton, están comprometidos para 2025, por lo que Toto Wolff, director de Mercedes, deberá rastrear la parrilla en busca del piloto adecuado. Uno que sea capaz de pelear por podios y victorias, que es el objetivo de la escudería alemana. En ese proceso de búsqueda, Wolff se encuentra dos escenarios posibles. Optar por un joven prometedor, tipo Albon, o apostar por veteranía, como puede ser Fernando Alonso.

El asturiano acaba contrato a finales de 2024 y, hasta ahora, no ha renovado su vínculo con Aston Martin. Otro aspecto positivo para la candidatura de Alonso es que mantiene una excelente relación con Russell. “Estoy ansioso por tomar junto con mis colegas las decisiones correctas sobre quién estará en esta cabina el próximo año. Tal vez esto sea la oportunidad de hacer algo valiente”, señala el jefe de Mercedes. “Hace 48 horas no habría pensado que Lewis me diría que pilotaría Ferrari el año que viene. Por eso no descartaría nada en la Fórmula 1. Los pilotos toman la decisión de conducir para un equipo o no. Por eso no lo descartaría nada en absoluto, en ningún momento”, declaró Toto Wolff en Motorsport-Magazin.com al ser preguntado por Alonso y Verstappen.