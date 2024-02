Ancelotti responde a Xavi sobre la acusación de "liga adulterada": “Yo soy un profesional, no quiero bajar a ese nivel”

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti (EFE/ Fernando Alvarado) EFE

Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa este sábado antes del derbi del domingo en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid se medirá con el Atlético de Madrid en el partido correspondiente a LaLiga, y que supondrá el tercero en apenas un mes, si se tienen en cuenta la Copa del Rey y la Supercopa de España. Hasta el momento, el conjunto del técnico italiano se quedó la Supercopa, mientras que el del Cholo se llevó la eliminatoria de la Copa del Rey.

“Es otro partido importante, la tercera vez que nos enfrentamos en poco tiempo. Siempre han sido competidos, igualados, espectaculares. Mañana será igual. El partido tiene una importancia que viene bien volver al Bernabéu. Nos ayudará mañana”, comienza analizando el enfrentamiento del domingo, importante para los hombres de Ancelotti que tienen la liga en juego: “Será importante, pero no determinante. Sumar antes de la Champions será clave y lo que viene, es muy, muy importante. Llegamos de la mejor manera que se podía y debemos aprovechar el factor local”.

Lo cierto es que pronto las preguntas han ido dirigidas a la opinión del italiano sobre las acusaciones de los días anteriores del técnico culé Xavi Hernández y del presidente del club azulgrana, Joan Laporta, en las que han asegurado que la liga está adulterada, y que el Real Madrid ejerce presión sobre el sistema arbitral. El detonante fueron los audios filtrados en los últimos encuentros del conjunto blanco. No obstante, Ancelotti ha sido tajante en su opinión y ha lanzado un dardo a Xavi: “Yo soy un profesional, y como tal, no quiero bajar a este nivel. Por respeto al fútbol español. Así que no preguntéis más de esto. No quiero bajar el nivel de esto”.

Te puede interesar: La dura crítica de Laporta al Madrid y los árbitros: “El trabajo de RealMadridTV es una vergüenza”

Carlo Ancelotti: “¿Liga adulterada? Yo soy un profesional y, como tal, no quiero bajar a este nivel. Por respeto al fútbol español. Así que no preguntéis más de esto. No quiero bajar el nivel a esto.”



DON CARLO ANCELOTTI 👏🏻pic.twitter.com/DcqS1FBWgV — Real Madrid Fans 🤍 (@MadridismoreaI) February 3, 2024

“Son partidos intensos, con mucha tensión... pero es igual. Tanto Atlético como Barcelona tienen de todo, calidad y organización. El nivel es muy, muy alto”, aseguró el italiano, quien no quiso decantarse por ninguno de los dos equipos cuando le preguntaron si era mejor el derbi que el Clásico.

Simeone, ¿el entrenador más difícil al que se ha enfrentado Ancelotti?

En el encuentro de mañana, el Cholo Simeone se convertirá en el técnico al que más se ha enfrentado en su carrera (24 veces), en el que tiene un balance de nueve victorias, pero también nueve derrotas. “Es de los más difíciles, porque maneja muy bien al equipo. Es uno de los rivales a los que más respeto por su capacidad para leer los partidos. Es de los más difíciles, sí”, revela el italiano.

Con la ausencia de Tchouameni por la acumulación de amarilla, el equipo afronta una situación de “emergencia absoluta”, sin embargo, Ancelotti afirma que es “solo un partido”, siempre y cuando Rüdiger no juegue. “Esta situación no será para siempre, porque Militao empieza a estar muy bien y puede estar para abril o finales de marzo”, justifica la razón por la que no han fichado otro central en el mercado invernal.