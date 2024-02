La dura crítica de Laporta al Madrid y los árbitros: “El trabajo de RealMadridTV es una vergüenza”

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona (EFE/Alejandro García) (EPA) EFE

El terremoto que está afrontando el FC Barcelona esta temporada parece no cesar. Los resultados no llegan, después de haber perdido la Supercopa de España, caído en Copa del Rey y casi olvidado de LaLiga, solo les queda confiar en la Champions, en la que su pase a los octavos tampoco estuvo fácil. Esta mala dinámica, y después de los cinco goles que encajó el Villarreal, desembocó en la destitución de Xavi Hernández el próximo 30 de junio. Todo este revuelo, sumado al ‘caso Negreira’, que sigue siendo un fantasma presente para el club azulgrana, instalan el caos en la entidad.

Así, con todo este revuelo, el presidente del Barça, Joan Laporta, concedió una entrevista a Rac1 en la que analizó la situación actual de su club, pero en la que también tuvo unas palabras para su máximo rival, el Real Madrid, con quien no están de acuerdo en la actuación del conjunto blanco respecto al caso Negreira. “El Real Madrid no se está portando bien con lo que está pasando con el ‘Caso Negreira’. Está haciendo un ejercicio de cinismo que no es aceptable. Hay una campaña orquestada”, manifestó Laporta, asegurando que “el juez ha ampliado la instrucción del ‘caso Negreira’ a petición del Madrid”.

En esta línea, el máximo dirigente del Barça calificó el trabajo de RealMadridTV: “El trabajo de RealMadridTV es una vergüenza”. “Si tienen un poco de decencia, no sé cómo se lo permiten. La RFEF debería entrar. Por eso piden la extensión de la instrucción, porque nos quieren mantener bajo sospecha para mantener su parafernalia de presión de los árbitros. Recientemente, vimos una vergüenza en el partido del Almería. Y ellos van diciendo que los árbitros ayudan al Barça. Estamos muy enfadados y no aceptamos esto”, continuó, añadiendo que “el Real Madrid no puede hablar mucho del poder que gobernaba a los árbitros. Mira quiénes han sido durante 70 años. Exdirectivos, exjugadores del Madrid y en algunos casos, todo a la vez. Eso no lo aceptamos”.

Te puede interesar: Una cada 2,4 partidos: la plaga de lesiones, otra losa demasiado pesada para el Barcelona de Xavi

Las consecuencias deportivas del caso Negreira para el Barça: “Es muy posible alguna sanción de la UEFA”

Situación del Barça

Más allá de hacer referencia al Real Madrid, el presidente del Barça ha reflexionado sobre la situación actual de su club. Laporta ha asegurado que si el entrenador no hubiese sido Xavi Hernández, lo hubiese cesado (”si no es Xavi, sí, no hubiese aceptado esta fórmula”), pero ha querido dejar claro que no lo destituirá: “No destituiré a Xavi. No se lo merece, se merece que confiemos en él”.

Pasaba la patata caliente a Deco en la búsqueda de sustituto para el técnico: “Eso es Deco. Ahora estoy centrado en esta temporada y quiero que a Xavi le salga bien hasta final de temporada. Confío plenamente en él y estoy centrado”. Aunque, Laporta sí que ha adelantado que Rafa Márquez “no está descartado”. “Está teniendo muy buena trayectoria, se está formando en la casa, conoce a los jugadores que están subiendo o en transición. Es un activo de él”, relató.

“Me dijo, dimito, pero propongo seguir hasta final de temporada. Renuncio al año que me queda, me lo dijo así y eso se dignifica. Habló con tanta convicción... le dije que estamos para aguantar, si tenemos que luchar contigo, lo hacemos, por nosotros no quedará... y me dijo que no, que lo había pensado, que es lo mejor para el club y para los jugadores y que le hiciéramos caso. Solo acepto esta fórmula porque es honesto, quiere al Barcelona”, cuenta sobre cómo se desarrolló la dimisión de Xavi Hernández.