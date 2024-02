El director deportivo de Osasuna reflexiona sobre la salida de Chimy: “Creo que su ciclo en Pamplona había terminado”

El delantero argentino de Osasuna Chimy Ávila (EFE/Iñaki Porto) (EPA) EFE

El Real Betis ha cerrado con éxito el fichaje de Ezequiel “Chimy” Ávila tras intensas negociaciones con el CA Osasuna, en una operación que refuerza significativamente su línea de ataque de cara a la presente temporada. El delantero argentino, largamente perseguido por el técnico Manuel Pellegrini para ocupar el lugar dejado por Borja Iglesias, finalmente vestirá la camiseta verdiblanca tras el acuerdo entre ambos clubes que se sitúa en una cifra base de cinco millones de euros.

La operación no solo ha sido fruto del interés bético por hacerse con los servicios del atacante, sino también de la voluntad del propio Chimy Ávila, quien ha desempeñado un papel activo para facilitar el acercamiento de posturas entre el conjunto navarro y el hispalense. Este movimiento representa un salto cualitativo en la carrera del futbolista, brindándole la oportunidad de seguir destacando en la Primera División de España, reforzando además el proyecto deportivo del Betis.

Desde Osasuna, se han ofrecido detalles más específicos sobre la estructura económica de la transferencia. Inicialmente, el club rojillo percibirá 4 millones de euros del Real Betis, cantidad que podría aumentar hasta 4,7 millones en función de variables relacionadas con la participación del jugador en partidos mientras esté en el equipo verdiblanco. Esta suma llegará íntegra a Osasuna tras la renuncia por parte del jugador y su agente a un porcentaje sobre la plusvalía estipulada en su contrato de fichaje. Además, como parte del acuerdo, Osasuna ha aumentado su participación en la propiedad de Raúl García de Haro del 65% al 75%, valorando este 10% adicional en 1 millón de euros. De esta manera, el club navarro asegura una cantidad fija, además de mantener un 20% sobre la plusvalía de cualquier futura venta de Ávila por parte del Betis.

Desde el club se dan por satisfechos

Braulio, director deportivo de Osasuna, ha expresado su satisfacción por cómo se desarrolló la negociación, enfatizando que el valor de Chimy Ávila podría haber disminuido si hubiera permanecido en el club hasta junio: “Si el Chimy se hubiese quedado aquí, creo que en junio hubiese valido menos dinero”. Reconoció que, aunque hubo interés de otros equipos, la gestión del club fue crucial para alcanzar el acuerdo: “Creo que el club se ha movido bien, porque han empezado a salir situaciones, porque nosotros las hemos buscado, porque si solo te focalizas en una... Creo que esa vara de medir nos viene muy bien”.

Sin embargo, no ocultó su descontento con el entorno del jugador durante el proceso: “No me gustó absolutamente nada, y se lo he dicho a él en persona. No me gustó, me pareció lamentable”. Pese a esto, y siendo consciente de que “el ciclo del Chimy en Pamplona había terminado”, está seguro de que “con el Betis va a meter goles y lo va a hacer bien seguro”.

Braulio también subrayó la importancia de establecer pautas claras dentro del club. Reconoció la contribución de Ávila y le deseó lo mejor en su nueva etapa, aunque señaló que, a nivel mental, el ciclo del jugador en Pamplona había concluido, una circunstancia que, según él, limita la capacidad de rendimiento del atleta. “Más que el dinero, lo que estábamos hablando y teníamos claro es que teníamos que hacer una pauta como club, porque si cada uno que viene dice ‘me quiero ir’, cuando te lesionas, te renovamos, cuando lo haces bien, te cambiamos el salario y te lo subimos, ... Entonces, el club tiene que marcar una pauta, creo que se ha portado muy bien con el Chimy, creo que hemos llegado a un acuerdo que es satisfactorio porque él también ha puesto de su parte, ya habéis visto que somos los más transparentes de Europa y habéis visto lo que ha sucedido, él ha puesto de su parte, sus agentes también, y desearle que le vaya bien, porque seguro que le va a ir bien, pero aquí, ya lo ha dicho también él, no estaba a nivel mental, y si no estás a nivel mental, no puedes rendir, es imposible”, concluye el director deportivo.