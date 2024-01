El “atraco” a Cristóbal Soria en la puerta del Santiago Bernabéu

Cristóbal Soria, en una imagen promocional de 'Maribáñez'. (MEDIASET)

El partido del fin de semana pasado entre el Real Madrid y el Almería ha dado mucho que hablar. Hasta en tres ocasiones tuvo que intervenir el VAR en apenas 23 minutos. Unas intervenciones que marcaron el partido de forma inevitable: concedieron un penalti a favor de los blancos, anularon uno al Almería y vieron por bueno un gol de Vinicius que había sido anulado por mano. Unos hechos que no han dejado de comentarse y más después de que se publicaran los audios del VAR, unas reproducciones que nunca tuvieron que ver la luz.

Ahora ha sido Cristóbal Soria, tertuliano del Chiringuito y exdelegado de campo del Sevilla, quien no ha dudado en aprovechar la ocasión (quien además se encontraba en Madrid) para subir un video hablando de lo sucedido durante la visita del equipo andaluz al Santiago Bernabéu. La reproducción, en la que se burla del club blanco, ha sido compartida en las redes sociales junto al mensaje: “Paseando por Madrid… y llega un momento que me quitan absolutamente todo…!!!”.

Paseando por Madrid…y llega un momento que me quitan absolutamente todo…!!! 🤔😜 pic.twitter.com/PybDgYZ3Fy — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) January 26, 2024

Con el estadio del Real Madrid de fondo, en el video se puede apreciar a Cristóbal Soria, con una gorra, abrigo, unas gafas de sol colgadas en el pecho y una bolsa. “Madrid es una ciudad perfecta, para pasear, para vivir, buen clima, lo del frío es mentira y te lo dice un sevillano como yo, Madrid es una ciudad homologada, sin problema de ningún tipo”, con estas palabras comenzaba la reproducción el colaborador del programa deportivo. Tras ello, aparece un chico y le quita las gafas de sol. “Me ha quitado las gafas”, explicaba Soria.

Cristóbal Soria ironiza con la victoria del Real Madrid

Lejos de dejar ahí el video, ha decidido continuar “alabando” a la capital: “La verdad es que es una ciudad que no deja de sorprendernos”, y en ese justo momento aparece otra persona y le quita la gorra. “Me ha quitado la gorra, el notas, tío. ¿Esto que es lo que es? ¿Qué está pasando?”. El exdelegado sevillano ha continuado relatando: “Mira, he comprado unos souvenirs, unos regalitos de puta madre, que no se puede aguantar”, y en ese momento otra persona le quita la bolsa de las manos. “Me han quitado los souvenirs también. Esto que es lo que es”.

“A pesar de todo, Madrid a mí me encanta, es una ciudad que me encanta”, continuaba asegurando Cristóbal Soria. “¿Cómo? ¿También me vas a quitar el abrigo? Desde luego qué barbaridad. Depende de los sitios donde vayas, aquí en Madrid te lo quitan absolutamente todo. Solo falta que me quiten la cartera”, concluía el video con la entrada al palco de honor del Santiago Bernabéu de fondo. Lo cierto es que con esto el tertuliano quería evidenciar lo ocurrido el pasado fin de semana en el partido entre el Real Madrid y el Almería a través de una reproducción graciosa.