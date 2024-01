El PSOE asume que Page es un verso suelto, pero le reta a dar la cara ante el partido: “Es feo lo que dice y cómo lo dice”

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, junto a Emiliano García-Page y otros dirigentes del partido. durante un acto de campaña del PSOE de Castilla-La Mancha. (Eusebio García del Castillo/Europa Press)

Ferraz da por zanjado el enésimo choque con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. El dirigente socialista, por su parte, también quiso rebajar el tono este jueves. Y lo hizo después de que varios compañeros de su partido, entre ellos miembros de la dirección nacional y del Gobierno, alzaran la voz contra las críticas vertidas por el barón con poder más crítico con Pedro Sánchez y sus decisiones.

Desde Ferraz afirman que en ningún momento se ha contemplado la posibilidad de tomar medidas disciplinarias. También, descartan “llamarle” para abordar este asunto, pero sí le retan a dar la cara en los foros internos del partido, como las reuniones del Comité Federal de los que se suele ausentar habitualmente “por problemas de agenda”.

Otro ejemplo fue la Convención Política del partido celebrada el pasado fin de semana en A Coruña, en la que el PSOE se rearmó para encarar el nuevo ciclo electoral y doblegar la embestida de la derecha. Page excusó su ausencia en un viaje oficial a China, pero otra voz importante en la dirección nacional ironiza: “Podría haber hablado en la convención”, poniendo en duda el motivo esgrimido para ausentarse.

“Hay comentarios que hay que responder”, comentan otras fuentes con peso en la cúpula socialista para justificar que, en esta ocasión, sí se pronunciaran en público. “Es feo lo que dice y cómo lo dice”, rematan otras voces. María Jesús Montero, Santos Cerdán, Óscar Puente, Juan Espadas o José Luis Ábalos son los rostros más destacados que han confrontado con Page tras sus polémicas declaraciones en Fitur, con las que el presidente de Castilla-La Mancha está buscando “notoriedad”.

Reunión de los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; Región de Murcia, Fernando López Miras; Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y Andalucía, Juanma Moreno, en Fitur, en Madrid. (Junta de Andalucía)

Y es que, el líder territorial se unió nuevamente al PP (e incluso copió su argumentario) para arremeter contra el nuevo acuerdo alcanzado por el PSOE con los independentistas para acotar la exclusión del terrorismo en la ley de amnistía. Y no solo eso, situó al PSOE “en el extrarradio de la Constitución, a punto de pisar la frontera constitucional”. Además, en un encuentro informal con los presidentes autonómicos del PP, Carlos Mazón, Juanma Moreno y Fernando López Miras, confesó que, desde hace un tiempo, su pertenencia al Partido Socialista le supone todo un padecimiento.

Además de estas palabras, también causó malestar en Ferraz la reunión informal que el propio Page mantuvo este miércoles con sus homólogos de Andalucía, la Generalitat Valenciana y la Región de Murcia. Minutos después, reclamaron de manera conjunta 3.277 millones de euros al Gobierno para saldar la deuda anual de sus comunidades que, según sus dirigentes, están infrafinanciadas.

La propia vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desechó la propuesta, que tiene su origen en un trabajo del centro de estudios Fedea. La número dos del PSOE explicó que algunas autonomías ya la plantearon en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de hace unos meses, pero no logró un apoyo mayoritario del resto. “El conjunto de las CCAA dijo que no. Es fácil ponerse de acuerdo con el que piensa igual, lo que es difícil es ponerse de acuerdo con el que piensa distinto”, señaló.

Page recoge cable

En este sentido, voces de la Ejecutiva lamentan que Page se uniera a esta idea a pesar de conocer las discrepancias en torno al modelo de financiación entre diferentes comunidades, incluso entre las gobernadas por la derecha. De hecho, el líder del PSOE andaluz y portavoz del partido en el Senado, Juan Espadas, retó al presidente de la Junta de Andalucía a “hacer una cumbre” con sus homólogos en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que son quienes “discrepan del modelo” andaluz de financiación.

Pese a todo, varios dirigentes socialistas consultados por Infobae España aseguran no sentirse sorprendidos por las críticas de Page, una voz disonante en el partido y principal verso suelto en activo. Junto a la vieja guardia socialista encabezada por Felipe González y Alfonso Guerra, Page ha afeado en innumerables ocasiones los pactos del Sánchez con los partidos nacionalistas e independentistas. En este sentido, fuentes cercanas al líder territorial se defienden y enmarcan la existencia de las críticas internas dentro de un partido “en la normalidad”.

María Jesús Montero cree que el de Emiliano García-Page "no es el camino" tras sus críticas al PSOE.

El propio García-Page recogió cable este jueves y reconoció estar “de acuerdo con el 90% de lo que hace el Gobierno”. “Mi adversario no es ningún socialista, son los independentistas”, añadió para explicar que esta coincidencia no le evita “discrepar claramente con el tema territorial y con los independentistas”. Eso sí, avisó que aunque hoy su postura es minoritaria, “a lo mejor mañana no lo es”.

Ante este nuevo episodio de confrontación protagonizado por Page, en Ferraz cierran filas y recuerdan a Page que, aunque sus críticas sirvan para empoderar al líder castellanomanchego en su territorio frente al PP, donde gobierna desde 2015 gracias a un pacto con Podemos, Page “no sería nada sin el PSOE”.