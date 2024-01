Prórroga del subsidio para mayores de 52 años: requisitos para solicitarla

Entrada de una Oficina de Empleo. (Eduardo Parra/Europa Press)

El subsidio por desempleo es una ayuda económica que se da a personas que han finalizado la prestación contributiva o que no tienen derecho a ella porque no han cotizado suficiente. Cuenta con una duración de seis meses, prorrogables de forma semestral si se continúa cumpliendo con los mismos requisitos. Para poder seguir cobrando esta prestación es necesario que se renueve en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Uno de los colectivos más vulnerables en España es el de los mayores de 52 años, ya que cuando se quedan sin trabajo es mucho más complicado que logren reincorporarse al mundo laboral. Esta situación hace que desde las instituciones públicas se les de una ayuda especial, por lo que además de tener derecho a pedir una prestación por desempleo al SEPE, cuenta con un plus específico. Este grupo poblacional podrá percibir un subsidio de 480 euros hasta que encuentren un empleo o lleguen a la edad de jubilación. La gran ventaja de este método es que las personas continúan cotizando para su pensión.

Te puede interesar: El aviso del SEPE a los beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años: deben presentar este documento si no quieren perder el dinero

Si se desea renovar el subsidio de desempleo es necesario cumplir con ciertos requisitos, entre ellos, estar inscrito como demandante de empleo y renovar el compromiso de actividad. Este es un acuerdo que adquiere el beneficiario de la prestación en el que accede a buscar activamente empleo, aceptar un puesto de trabajo si es adecuado o continuar formándose para lograr un nuevo trabajo.

Por otro lado, otros de los requerimientos son no haber encontrado un puesto de trabajo por cuenta ajena o propia que supere el 75% de la jornada habitual, así como no contar con unos ingresos superiores al 75% de salario mínimo interprofesional (SMI) y no sobrepasar el límite de rentas familiares, que es del 75% del SMI por cada miembro de la unidad familiar, incluido el solicitante.

Otros de los requisitos es no alcanzar la edad ordinaria para acceder a la pensión de jubilación, salvo que no se tenga derecho a ella por falta de cotización. Y, no estar cobrando una pensión o prestación incompatible con el subsidio.

Pasos para solicitar la prórroga del SEPE