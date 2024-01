Aston Martin destaca el factor diferencial de Alonso que ilusiona para esta temporada: “Que lo esté haciendo tan pronto...”

Fernando Alonso durante el GP de Japón 2023 (REUTERS).

“No recuerdo algo así desde 2012″. Fernando Alonso no podía ocultar su felicidad y satisfacción personal tras despojarse del casco en Abu Dabi, después de nueve meses repletos de momentos mágicos en los que consiguió lo más difícil, que no era la 33, sino convencer a todo el mundo de que era posible. No sólo la tan ansiada victoria, sino ser competitivo a los 42 años. Arriesgó cuando decidió abandonar Alpine, cuarta escudería la temporada pasada, para recalar en Aston Martin, séptima. El cambio era comprometido e incluso tildado de errático, pero el tiempo dio la razón al asturiano. Ha vuelto a sentirse fuerte con un monoplaza que le ha permitido bañarse en champán hasta en ocho ocasiones y certificar la mejor temporada en la historia de la escudería en general y su mejor actuación desde 2012 en particular.

“Lo que Fernando nos ha aportado es simplemente impagable, nos impulsa y nos hace mejores, realmente, es así de simple. Es tremendamente ambicioso y quiere luchar por el podio cada fin de semana”, expresa Mike Krack, jefe del equipo británico. A sus 42 años, Fernando Alonso vive una segunda juventud con Aston Martin. Ha logrado ocho podios en su primer año con Aston Martin y lo que es más importante en un piloto de su edad: no perder velocidad. Puede parecer un simple tópico, pero mantener dicho intangible es más difícil de lo que parece. Históricos pilotos como Graham Hill, doble campeón del mundo, y Michael Schumacher, heptacampeón, llegaron a la edad de Fernando alejados de su punta de velocidad y sin posibilidad de pelear por podios.

Aston Martin descorcha la ilusión

Tanto Fernando como Aston Martin piensan en mejorar de cara a 2024.”Tenemos una base muy sólida. El año que viene debería ser más fácil en términos de preparación y podremos centrarnos más en los detalles”, asegura Alonso. “Sabemos lo que queremos hacer en 2024 y la dirección que debemos tomar con el coche del próximo año”, avisa la escudería británica, que en redes sociales se pronuncia a través de uno de los zanahorios -ingenieros más representativos de Aston Martin-“Su compromiso con el trabajo del equipo sigue siendo increíble. Es genial que lo esté haciendo tan pronto… La temporada 2023 fue muy competitiva para nosotros, debemos mantener esa concentración hasta que lleguemos al primer gran premio del año”.

Mike Krack, jefe de rendimiento de la escudería británica, se sumó a la ola de ‘hyperfocus’ y señaló los puntos claves para poder luchar por los primeros puestos de la parrilla. “Focus es nuestra clara visión y ambición de construir un equipo de carreras ganador. Requiere no dejar piedra sin mover en la búsqueda del rendimiento, en la búsqueda del progreso. Se trata de que todos en el equipo se unan, unidos, cada uno desempeñando su papel, centrados sólo en lo que importa. Se trata de tener el valor de seguir nuestro propio camino y encontrar una forma mejor, de pensar de forma diferente e innovar, de seguir trabajando duro, de seguir mejorando”, explica.

Alonso invita a creer

Desde Aston Martin, quisieron documentar las primeras sensaciones de su estrella nada más empezar a hacer pruebas con lo que será el AMR24. “Cuando estás en el simulador, estar concentrado es lo principal. No te queda otra que ser extremadamente preciso. Esa precisión, el nivel de concentración que tienes en el simulador, es bastante extremo. Y, obviamente, debe ser similar al de una carrera real”, apunta Alonso en el vídeo difundido este martes.

“En el primer día de vuelta en el coche y en la fábrica, estar muy concentrado significa que hay que poner una dedicación total en lo que haces, estar unidos ahora y también enviar un mensaje a todos los que estamos aquí para trabajar 24 horas, siete días a la semana y estar preparados para la nueva temporada. Todos están dando el 100%”, aplaude también sobre la pretemporada.