El aviso de Alcaraz a Sonego que supone una motivación extra para la segunda ronda de Australia

El tenista español, Carlos Alcaraz (REUTERS/Issei Kato)

Carlos Alcaraz se enfrentó al francés Richard Gasquet, en el segundo enfrentamiento entre ambos, en primera ronda del Open de Australia. En dos horas y 22 minutos, el español sentenció el encuentro por 7-6 (5), 6-1 y 6-2. El triunfo le daba el pase a segunda ronda australiana, en la que se medirá a Lorenzo Sonego el próximo 18 de enero. El italiano venció a Daniel Evans por 4-6, 7-6 (8), 6-2 y 7-6 (4). El único enfrentamiento previo entre ambos fue en 2021 en el Masters de París y el encuentro se lo embolsó Sonego.

El italiano es el número 46 del mundo, frente al segundo puesto de Carlitos. El español sabe que no puede confiarse ante un tenista que ya sabe lo que es ganarle. Ese head to head negativo para el español es algo que tiene muy presente, y así se lo hace saber a Sonego: “No me gusta tener el cara a cara negativo con nadie. Eso me motiva para intentar empatar. Viene de ganar a Evans. Es un jugador muy peligroso, con grandes tiros. Toca seguir mejorando, intentar que el ‘head to head’ sea 1-1″.

El siguiente partido para Alcaraz será no antes de las 3:30 horas de la madrugada del miércoles al jueves. Un horario que no agrada del todo al español, quien en la rueda de prensa confesó que prefiere jugar de día “para hacerlo todo a un ritmo bueno”. “Aunque las condiciones tenísticas no han estado mal”, añadió tras el partido ante Gasquet.

Las victorias de Sonego contra Alcaraz y Djokovic

Hace tres campañas, Sonego acarició el Top 20 de la ATP. En octubre del 21, llegaría a ocupar, valga la redundancia, el puesto 21 de la clasificación mundial, lo más alto que ha estado en la misma. Meses antes de lograr ese hito, tuvo que medirse en primera ronda de Cincinnati a un Alcaraz todavía alejado de los focos, puesto que entonces era el 55 del ranking. Es más: el murciano accedió al cuadro final del torneo a través de la previa.

En aquella ocasión, igualmente en pista dura, el transalpino se llevó la victoria por 6-3, 7-6 (6). Carlitos tuvo sus oportunidades para apretarle las tuercas a Sonego, pero a este no le tembló el pulso en los momentos decisivos. Las cosas han cambiado muchísimo desde aquello, pero ahí está el récord favorable ante Alcaraz que ostenta. “Ha mejorado mucho su tenis y sé que tendré que dar lo mejor de mí mismo, porque partidos como este son los que se erigen en una gran oportunidad para mejorar mi tenis. Quiero disfrutar al máximo de la experiencia que supone enfrentarme a él en la Rod Laver Arena”, declaró cuando se confirmó que jugarán entre sí.

Dos meses sin competir

Los comienzos no son fáciles, y más si se trata de dos meses sin competir al alto nivel. Alcaraz sufrió en algunos compases del duelo ante el francés. Lo demostró en un durísimo primer set y también a la hora de que el número dos del mundo tuviese que cerrar el partido. Pero, lo cierto es que al español le costó buscarle las cosquillas a Richard. Dispuso de ocasiones para lograrlo, pero el break se le atragantó. Al menos, le quedó el consuelo de no permitir que el galo, 131 del ranking, pudiera encontrar resquicios para hacerse fuerte al resto. Al no ceder ni uno ni otro, la única solución posible fue jugársela a todo o nada en el tie-break. Entonces, Carlitos cantó victoria y se puso por delante en el marcador. El acelerador que acababa de pisar pasaría a acompañarle hasta la conclusión del choque, ya sin freno posible.

“Es normal después de dos meses sin competir. Además, los primeros partidos son un poco más difíciles”, manifestó Alcaraz. Consciente de necesitar “muchas oportunidades para los breaks”, Alcaraz reconoció que quiere mejorarlo. “En la mayoría de partidos necesito muchas oportunidades para hacer los breaks, y quiero mejorarlo. . Aunque también estoy mejorando el que no me afecte e ir hacia adelante pensando punto a punto”, apuntó, aunque concluía que estaba “contento por el partido en general”.