“Tengo ansiedad y lloro todos los días en mi casa”: el dramático mensaje de Carlos Cordero a la afición del Badajoz

El jugador del Badajoz, Carlos Cordero (Redes)

El CD Badajoz era un equipo candente en Primera RFEF peleando por dar el salto a la Segunda División. Pero en cuestión de una temporada, el conjunto ha sufrido un giro de 180º. El equipo extremeño milita en Segunda RFEF, tras el descenso de la anterior campaña, encontrándose en riesgo de descender a la Tercera RFEF. Lleva sin saborear la victoria desde el pasado 12 de noviembre ante el Cacereño. Sin embargo, ha sido la derrota del domingo ante el Unión Adarve por 3-1, la que ha hecho estallar a aficionados, y jugadores.

Cuando el árbitro pitó el final del partido, los ánimos se caldearon. Los seguidores extremeños desplazados a Madrid comenzaron a recriminar la actuación de sus jugadores. Miguel Núñez tomó la batuta y pidió apoyo y que no bajasen los brazos. “Nos vais a hacer desaparecer”, esbozaban desde la grada. “Sé que lo que os voy a pedir es difícil, pero tenemos que estar juntos, ¡qué no vamos a desaparecer!”, respondía el jugador. A final de temporada haced lo que queráis. De verdad, haced lo que queráis”, añadía Núñez a su hinchada. “Tú has estado jugando por subir al fútbol profesional”, le recriminaba un aficionado. “Os lo agradecemos, es una barbaridad lo que hacéis por nosotros”, decía un Núñez que trataba de calmar los ánimos de los seguidores.

La sorpresa llegó cuando el exjugador del Sporting y uno de los capitanes del Badajoz, Carlos Cordero, estalló contra la grada. En el partido del domingo no portaba el brazalete, como es habitual, en su lugar lo hacía Iñaki Alonso. Cordero decidió seguir embarcando en el proyecto de su equipo pese al descenso, y siendo consciente de la dificultad que suponía pelear por salir de esa mala dinámica. El extremeño dio un paso al frente y se plantó ante la afición: “Que no vamos a bajar. Que no vamos a desaparecer. Que yo tengo ansiedad y estoy llorando todos los putos días en mi casa porque tengo familia. Mira quién tiene el brazalete hoy. ¿Sabes por qué? Porque me duele”.

Carlos Cordero hablando con su afición tras la derrota del @CDBadajoz ante el Unión Adarve.



"Que no vamos a bajar. Que no vamos a desaparece".



Muchísimo ánimo Badajoz 🥺 pic.twitter.com/HHQTTlQ7kC — Rafa Mainez (@Rafa9Mainez) January 14, 2024

El Badajoz, en la decimocuarta posición

El Unión Adarve sumó tres puntos tras la victoria por 3-1 ante el Badajoz. Los locales llegaban con la intención de volver al camino de la victoria tras la derrota de la anterior jornada por 4-0 ante el Sanse. Por su parte, los visitantes querían salir de la racha perdedora que encadenan desde el pasado mes de noviembre.

La primera mitad comenzó de manera inmejorable para el Unión. Juanma inauguró el luminoso en el minuto 33, adelantándose en el marcador y dejando el resultado que reflejó hasta el descanso. Tras el inicio de la segunda mitad, ampliaba ventaja Sánchez con un tanto en el minuto 53. Volvió a hacerlo Harta en el 71. El conjunto extremeño no se rendía. Querían sacar algo positivo del encuentro y darle una alegría a los aficionados desplazados hasta Madrid. Manchón recortó diferencias con un tanto a falta de tres minutos para el final. Tiempo insuficiente para darle la vuelta al luminoso, o al menos conseguir sacar un punto del encuentro.

Con este resultado, el Unión Adarve se coloca en la novena posición con 26 puntos, mientras que el Badajoz ocupa la decimocuarta con 19, en una situación de descenso a la Tercera RFEF. En la siguiente jornada, volverán a tener otra oportunidad ante el Atlético Paso.