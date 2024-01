Aitana Bonmatí también es ‘The Best’: la mejor del mundo en 2023 para la FIFA

Aitana Bonmatí, The Best a mejor futbolista femenina (REUTERS/Andrew Boyers)

Aitana Bonmatí ha vuelto a ser reconocida como la mejor futbolista del mundo. Tras hacerse con el Balón de Oro el pasado octubre, la española también ha obtenido el galardón con el que la FIFA designa a la principal referencia femenina del deporte rey: The Best. Era la máxima favorita para llevarse el premio y los pronósticos han acabado confirmándose este lunes, cuando se ha impuesto tanto a la colombiana Linda Caicedo, del Real Madrid, como a su compatriota Jennifer Hermoso, recién incorporada al Tigres mexicano.

El organismo rector del balompié a nivel mundial ha premiado el 2023 de ensueño que protagonizó la centrocampista catalana, que sucede a otra española, su compañera Alexia Putellas, en el palmarés de The Best. Por encima de todos sus méritos, sobresale la conquista del Mundial con España. Un título en el que la aportación de Bonmatí fue clave, con tres goles y dos asistencias y el liderazgo absoluto de la Roja, llevándose el MVP del torneo.

Tampoco han podido pasarse por alto sus logros con la camiseta del FC Barcelona, cargado de títulos en la campaña 2022-2023 gracias, en buena medida, al protagonismo de Aitana. Las victorias del conjunto azulgrana en las pasadas ediciones de la Champions, la Liga F y la Supercopa de España no se entenderían sin ella. De hecho, la gran cantidad de hitos de la jugadora el año pasado le ha llevado a protagonizar una situación insólita: es la única persona de todos los tiempos, sea hombre o mujer, que ha ganado todas las competiciones en las que ha participado en una temporada y que, además, ha resultado elegida mejor jugadora en todas ellas.

Aitana Bonmatí en la previa de los premios The Best (REUTERS/Andrew Boyers)

Entre esas distinciones individuales, destacan, además del Balón de Oro, el premio a mejor jugadora de la UEFA y otro Balón de Oro, el del pasado Mundial. Junto al MVP de la Supercopa y de la Champions, el Golden Player Woman que otorga Tuttosport, el Premio AS del Deporte, el Women’s Best Playmaker 2023 que entrega la IFFHS, el premio a mejor jugadora catalana del año (por la FCF) y el de mejor jugadora según The Guardian.

Guardiola, mejor entrenador

Aitana Bonmatí no ha sido la única agraciada española de la noche en el Eventim Apollo de Londres. El otro gran triunfador perteneciente a nuestro país ha sido Pep Guardiola, designado mejor entrenador por segunda vez gracias a haber alcanzado el segundo triplete de su carrera en los banquillos. Así pues, uno de los ídolos precisamente de la campeona del mundo con España ha logrado sobresalir frente a Simone Inzaghi y Luciano Spalletti.

“Quiero reconocer la labor de Simone Inzaghi y Luciano Spalletti. Quiero compatir este premio con los propietarios del Manchester City, Ferran Soriano y Txiki Begiristain. También quiero dar las gracias en mi nombre y en el de mi equipo técnico a mis jugadores por todo lo que han hecho. Vivir con ellos es maravilloso. Gracias a mi padre, que está aquí con 92 años. Por supuesto, gracias a mi hermano, mis hermanas, mis hijos y mi mujer. Sin ellos, hubiera sido imposible. El Barcelona es el club de mi corazón, nací allí y estoy aquí gracias a ellos. Me dieron los valores, me dieron todo. El City, hace unas décadas, no existía, se ha construido gracias al trabajo de mucha gente. Es un sueño hecho realidad ganar el triplete con el City”, declaró Guardiola al recoger el trofeo.

Guardiola con su premio The Best a mejor entrenador (REUTERS/Andrew Boyers)

Por otro lado, Olga Carmona y Bonmatí, de nuevo, han sido incluidas en el XI Ideal Femenino de la FIFA, junto a Mary Earps, Lucy Bronze, Alex Greenwood, Keira Walsh, Alessia Russo, Lauren James, Ella Toone, Alex Morgan y Sam Kerr.