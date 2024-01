Davidovich, la alternativa a Alcaraz en Australia que sintió “rabia” por él y se da “una colleja” si no disfruta

Davidovich en primera ronda de Australia (REUTERS/Ciro De Luca)

Hace tiempo que Alejandro Davidovich se ha ganado un lugar destacado entre los principales exponentes españoles del tenis. Tras acariciar el Top 20 de la ATP hace unos meses, el malagueño, número 24 del mundo, querría no sólo acceder a este, sino acabar convirtiéndose en uno de los diez mejores jugadores de su deporte. Aunque lo primordial para el segundo representante nacional en orden de importancia en el ranking es, este 2024, disfrutar. Algo que, a su juicio, no ha conseguido en su estreno en este Abierto de Australia. Por mucho que el marcador le haya sonreído sobremanera.

En su primer partido en Melbourne, Davidovich superó al francés Constant Lestienne, 99 de la clasificación, en tres sets (6-4, 6-4, 7-6 [5]). El choque fue un tanto accidentado debido al verano australiano, que hizo mella en ambos tenistas. Por un lado, el español tuvo que solicitar asistencia médica al considerar que estaba sufriendo un golpe de calor. Por otro, su rival tuvo náuseas y llegó a quedarse al borde del vómito. Quien acabó adaptándose con mayor éxito a las altas temperaturas fue el de La Cala del Moral.

Te puede interesar: Muere el piloto español Carles Falcón

Con este resultado, accede a una segunda ronda que hasta la fecha ha resultado su techo en el primer Grand Slam de la temporada. Y, sin embargo, Davidovich no se quedó conforme del todo. “El objetivo que me marco es disfrutar en pista lo máximo posible. Hoy no he disfrutado, era muy agobiante. Hoy me doy una colleja porque no he disfrutado en pista, pero lo conseguiré en el próximo partido”, prometió una vez que ya había consumado la victoria.

🔥 Davidovich Fokina, al 𝐫𝐞𝐬𝐜𝐚𝐭𝐞 de la Armada



🎾 El malagueño se impone a Lestienne en tres sets en un partido agónico por el sol y se mete en segunda ronda



4️⃣ 4️⃣ 6️⃣

6️⃣ 6️⃣ 7️⃣#AusOpen | #AO2024 pic.twitter.com/VeeVRpByVh — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 15, 2024

“Las condiciones no han sido fáciles. No ha sido un partido bueno por mi parte, he fallado muchas bolas y le he dado muchas opciones para entrar. Al final, esto puede salir muy caro. Es una primera ronda, que es cuando más cuesta arrancar. Estoy contento con la victoria porque no era nada fácil”, reconoció también. “Al final, va a haber días en los que no vas a sentir la bola igual. Lo único positivo es que he sacado muy bien, creo que es el día que más aces he hecho. Hay cosas que mejorar e intentaré tenerlas para el próximo partido”, finalizó.

Te puede interesar: Las cosas que Djokovic ve en Carlos Alcaraz

Davidovich en acción en Australia (REUTERS/Ciro De Luca)

En ese choque, quien estará al otro lado de la red será el portugués Nuno Borges, número 69. Si le supera, el cuadro apunta a complicársele lo suyo a partir de tercera ronda: Grigor Dimitrov, Daniil Medvedev… En estos momentos, la actuación más sobresaliente de Davidovich en un grande es Roland Garros 2021, cuando alcanzó los cuartos de final.

A la sombra de Alcaraz

Finalista del Masters 1000 de Montecarlo en 2022, Davidovich no desentona en el circuito actual, pero se ve eclipsado, al igual que el resto de españoles, por Carlos Alcaraz. Una situación que, tal y como desveló justo antes de este Open australiano, no le sentó nada bien en un primer momento.

“Al principio, me daba rabia. Ves que un chico más joven que tú hace las cosas mejor que tú y claro…”, se sinceró en una entrevista en El Mundo. “Pero al final, como decía, es aprendizaje. Yo también estoy en el buen camino y este año veremos qué pasa. Él ha evolucionado a su manera y a su manera ha cambiado el circuito. Con su alegría, yendo con su humildad por la vida, juega con una firmeza que sólo había mostrado el Big 3″, concedía inmediatamente después.

Davidovich reacciona en su partido contra Lestienne (REUTERS/Ciro De Luca)

Por supuesto, no hay ningún problema entre Davidovich y Carlitos. Si hubo envidia, fue sana, ya que la relación entre ambos es “muy buena”. “Me cae muy bien, pasamos tiempo juntos, en el vestuario también hablamos mucho. Ahora mismo es un referente para mí y es una suerte estar con él y que sea español”, sentenció. Por el momento, se han enfrentado en una única ocasión, con triunfo de Alcaraz en los cuartos de final de Barcelona 2023 (7-6 [5], 6-4).