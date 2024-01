El tenis español, ante su representación más pobre en Australia desde 1996: Alcaraz, la única esperanza

Alcaraz, pensativo ante Djokovic (REUTERS/Ahmed Yosri)

Allá por 2011, el tenis español llegó a contar con hasta 19 representantes en el cuadro final del Abierto de Australia. Buenos tiempos para la Armada, especialmente nutrida en aquella edición del primer Grand Slam del curso. En el torneo masculino, concurrieron Rafa Nadal, Daniel Gimeno-Traver, Feliciano López, David Ferrer, Pere Riba, Guillermo García-López, Rubén Ramírez-Hidalgo, Fernando Verdasco, Nicolás Almagro, Marcel Granollers, Tommy Robredo, Albert Montañés y Pablo Andújar. En el femenino, María José Martínez, Anabel Medina, Carla Suárez, Arantxa Parra, Laura Pous y Lourdes Domínguez. Un panorama mucho más alentador que el que arroja la edición de 2024, con 11 participantes que la convierten en la menos poblada de españoles en lo que va de siglo XXI.

La gran y posiblemente única esperanza de triunfo final en Melbourne es Carlos Alcaraz, protagonista absoluto de la competición si nos ceñimos a España. Ya no tendrá que compartir foco con Nadal, doble campeón de un evento en el que se le esperaba y del que ha tenido que apearse, por las molestias físicas que sufrió en su tercer y último partido en el ATP 250 de Brisbane. Sin el balear en liza, todo se fía, sobre el papel, al concurso del número dos del mundo, uno de los candidatos para alzar el trofeo.

Australia y Roland Garros son los únicos grandes que no aparecen todavía en el palmarés de un Alcaraz cuyo resultado más sobresaliente en la tierra de los canguros es una tercera ronda. Al resto de la delegación española masculina no le ha ido mucho mejor: Alejandro Davidovich alcanzó la segunda ronda, Roberto Bautista llegó hasta cuartos de final, Roberto Carballés tiene su techo igualmente en la segunda, Bernabé Zapata no ha pasado de la primera ronda, Albert Ramos comparte hito con Carlitos y Jaume Munar es otro cuya aventura terminó, como mucho, en segunda ronda.

Alcaraz en las ATP Finals (Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press/dpa)

Richard Gasquet será el primer escollo a superar para Alcaraz. Visto lo visto, no le ha tocado bailar con la más fea en el debut: Bautista tendrá enfrente a Ben Shelton, semifinalista del pasado US Open, y Casper Ruud, undécimo del ranking y que ya sabe lo que es ser finalista de un major (Roland Garros y US Open), se enfrentará a Ramos. El resto de emparejamientos con tinte nacional, menos dados a especular de antemano, son: Munar-Alexander Shevchenko, Carballés-Borna Gojo, Davidovich-Constant Lestienne y Zapata-Jiri Lehecka.

En cuanto a las chicas, Paula Badosa sobresale, a pesar de no encontrarse nada cómoda en la pista en la época reciente. Le acompañarán Sara Sorribes, Cristina Bucsa y Rebeka Masavora, con unos hitos australianos que no invitan precisamente al optimismo: cuarta ronda para Badosa, segunda para Sorribes, tercera para Bucsa y la previa (Q3 en 2022) para Masarova. Taylor Townsend, Alina Korneeva, Anna Blinkova y Aleksandra Sasnovich, respectivamente, esperan a las nuestras en el choque inaugural. La hoja de ruta sería especialmente peliaguda para Badosa, con Aryna Sabalenka, Ons Jabeur y Coco Gauff en el camino a partir de octavos.

Peor dato desde 1996

Para encontrar una participación tan baja en Australia en lo que a nuestros intereses respecta, hay que viajar nada menos que hasta 1996. Entonces, Emilio y Javier Sánchez Vicario, Pato Clavet, Albert y Carlos Costa, Álex Corretja, Carlos Moyá, Arantxa Sánchez Vicario, Conchita Martínez, María Antonia Sánchez Lorenzo y Virginia Ruano fueron de la partida. Clavet se despidió en tercera ronda, mientras que Arantxa y Conchita lo hicieron en cuartos. La actuación más reseñable, entre aquellos exponentes, les correspondió a ellos.

Paula Badosa en acción en Adelaida (EFE/ MATT TURNER)

Ha habido que esperar 28 años para encontrarse con una expedición idéntica en Australia, donde las cosas tampoco fueron muy allá en 2023. En esa ocasión, nos quedamos en 12 jugadores. La cifra ascendió a 13 en la última edición de Roland Garros y se mantuvo en Wimbledon, cayendo a apenas nueve tenistas en el US Open. Pensar un tanto en vacas flacas es inevitable: las lesiones (Nadal, Pablo Carreño), las carreras que se acercan a su final (Verdasco) y las retiradas, sean momentáneas (¿Garbiñe Muguruza?) o no (Feliciano López, Pablo Andújar) han hecho mella.

Es por eso que las opciones de sobresalir en la Rod Laver Arena y sus aledaños recaen en Alcaraz. A partir de octavos, la cosa se le complicaría sobremanera: Tommy Paul, Alexander Zverev, Daniil Medvedev y Novak Djokovic o Jannik Sinner podrían esperarle en las jornadas decisivas. Un desafío mayúsculo, pero exigible, al fin y al cabo, para alguien que se declaró dispuesto a ganarlo todo esta temporada.