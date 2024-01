El exentrenador de Djokovic sobre Alcaraz: “Su cuerpo se está desgastando”

El extrenador de Novak Djokovic, Nikola Pilic (Profimedia)

La opinión de quienes han contribuido a forjar campeones de tenis tiene un peso considerable. Este es el caso de Nikola Pilic, exentrenador de Novak Djokovic, quien en una reciente entrevista con el portal Novosti.rs, ha compartido su perspectiva sobre la actualidad del tenis y ha analizado las figuras que dominan el circuito en la actualidad.

Pilic, conocido por su experiencia y conocimientos técnicos, no ha dudado en alabar a la joven promesa española Carlos Alcaraz, reconociendo su talento en la pista, pero expresando la preocupación por un mantenimiento futuro del alto rendimiento que está demostrando a día de hoy. “Cuando Carlos Alcaraz ganó en Madrid, dije que era el heredero de los ‘3 grandes’. Pero, ¿me vas a decir que jugará otros 12 años como lo hizo? Es fuerte, y es un buen jugador, como él. Pero su cuerpo está agotado, eso es cierto. ¿Cuántas lesiones ha tenido hasta ahora? En cualquier caso, juega muy bien”, añadió el croata sobre el español, ganador de dos Grand Slams (Wimbledon y US Open) y número uno durante 36 semanas, siendo el principal rival de Novak en los últimos meses.

Pero si de jóvenes promesas va la cosa, Pilic tampoco ha tenido pelos en la lengua para hablar de Sinner, otro de los fantasmas del serbio en la recta final de la temporada anterior, o más bien hacia su entrenador. Manifestó cierta incredulidad y desacuerdo con que el técnico del italiano, Darren Cahill, haya sido galardonado como el mejor entrenador, especialmente al contrastarlo con los logros de Goran Ivanisevic, el preparador de Djokovic, quien guio al serbio a conquistar tres Grand Slams en la temporada pasada. “Jannik Sinner es un buen jugador, pero no ha ganado ningún Grand Slam. ¿Y ahora su entrenador, el australiano Darren Cahill, se lleva el trofeo al mejor entrenador, ¿y no Goran? Entonces, ¿hasta dónde llega?”, manifestó su desacuerdo el croata.

¿El mejor del mundo para Pilic?

La experiencia de Pilic le ha llevado a reflexionar también sobre la élite tenística y la fórmula para alcanzar el éxito. Comparando a figuras como Nadal y Djokovic con los mejores físicos nucleares, resalta que ambos poseen en grado sumo la mayoría de los componentes clave del talento. “Tomemos como ejemplo a Nadal y Djokovic. Es como poner a prueba a quince de los mejores físicos nucleares del mundo. Todo el mundo tiene un coeficiente intelectual alto. El talento tiene 16 componentes. De esos 16, Nadal y Novak tienen un diez en 14. En el decimoquinto y decimosexto, tal vez nueve. Los 14 títulos de Nadal en Grand Slam en Roland Garros y las 410 semanas de Novak en el puesto número 1 son dos récords de todos los tiempos. Esto es lo que te dice un hombre que tiene 60 años de experiencia en el tenis de primer nivel”, justifica.

Sin embargo, para elegir al mejor de todos los tiempos, el croata prefiere basarse en datos numéricos: “No me interesa nada más que los números”. “Te enumeraré solo seis cosas. En 2016, Novak tenía casi 17.000 puntos ATP. Más que Federer, Nadal y Murray juntos. Número dos: tiene puntuación positiva con todos ellos. Número tres: es el único que ha ganado los cuatro Grand Slams seguidos. Cuatro: tiene la mayor cantidad de victorias consecutivas en Grand Slam, 30. Cinco: ha ganado la mayor cantidad de Grand Slams, 24. Seis: serán 410 semanas en el No. 1 el 30 de enero. ¿Cuántos años tiene eso? Y en esta generación, que es la mejor de los últimos cien años. ¿Y ahora alguien me dirá que soy subjetivo? Soy objetivo con los números”, concluye Nikola.