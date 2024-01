La policía detiene al hombre que denunció un falso robo de un décimo de Lotería de Navidad

Momento del sorteo de la Lotería de Navidad. (Eduardo Parra / Europa Press)

Pronto se cumplirá un mes de la celebración del tradicional del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Sin embargo, este tradicional evento continúa dando noticias dentro del panorama nacional. Un claro ejemplo es el de Mohamed, un hombre de 50 años residente en Palma, que el 26 de diciembre denunció ser víctima de un robo por parte de una administración de Lotería de Palma.

“El mes de noviembre compré dos décimos de Navidad y los junté con el resto de boletos que he ido adquiriendo durante estas semanas. El día después del sorteo tenía que ir al Arenal y me cogía de paso una administración que está en el centro de Palma. Hasta aquí todo normal”, explicó el denunciante al medio Última Hora. No obstante, y según relato, el problema llegó cuando le solicitó a la trabajadora de la administración que le comprobara los 14 décimos que llevaba. “La mujer que me despachó me dijo que habían tocado 20 euros y me devolvió solo 12 boletos teóricamente no premiados. Ella se quedó el cupón premiado con 6.000 euros”, explicó.

“El 88.979 es el número que jugué y esos 6.000 euros son míos”, aseguraba el denunciante. Del mismo modo, también afirmaba que al haber reclamado su premio en la administración, la persona que le había atendido comenzó a actuar de forma extraña. Con todo ello, la Policía Nacional asumió la investigación del caso, al tiempo que comunicó la incidencia a Loterías y Apuestas del Estado. En este contexto, la investigación policial ha logrado desmentir el relato del denunciante.

Las cámaras del establecimiento: un elemento clave para la resolución del caso

Pese al relato y a la intensidad de la narración, sólo había una única verdad: y esta no era la del denunciante. La Policía Nacional ha arrestado a Mohamed bajo la acusación de haber inventado el robo de un décimo de lotería de Navidad que resultó ganador de 6.000 euros. Actualmente, el detenido se enfrenta a cargos por intento de estafa y presentar una denuncia falsa. Cuando los agentes a cargo del caso citaron al sospechoso en calidad de detenido en la sede de la Policía, este se negó a hacer declaraciones, según informa el diario Última hora.

Tras haber recibido la denuncia, la Policía Nacional solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad de la administración de lotería en cuestión, según informa Última hora. En este sentido, las grabaciones dejan claro que el hombre entregó a la empleada un total de 14 décimos, de los cuales 13 le fueron devueltos, y el décimo restante, premiado con 20 euros, fue sellado por la Administración. Posteriormente, le entregaron el dinero correspondiente. En ningún momento se observa en las cámaras que el décimo con el número 88.979, premiado con 6.000 euros, haya sido objeto de robo.

