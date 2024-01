Elena Tablada y su salto a la televisión en ‘Bailando con la estrellas’: “Llevo 20 años cargando la etiqueta de cazafortunas sin que me conozcan”

Elena Tablada, en la presentación de 'Bailando con las estrellas'. (Mediaset España)

El nombre de Elena Tablada saltó a la primera línea mediática a raíz de su relación con el cantante David Bisbal. Tres años después de su salida de Operación Triunfo y tras su polémica ruptura con Chenoa, el almeriense inició junto a la diseñadora un romance que duró seis años y que les dio una hija en común.

Ahora, Tablada atraviesa un momento vital muy distinto. En pleno proceso de separación de su marido, Javier Ungría, la empresaria da el salto a la televisión para participar por primera vez en un formato de entretenimiento. En concreto, será una de las participantes de Bailando con las estrellas, el programa de baile que llega este sábado al prime time de Telecinco.

“Solo por la felicidad con la que salgo de los ensayos, ya merece la pena”, ha afirmado en un encuentro con los medios tras la presentación del programa, una entrevista en la que estuvo Infobae España. Elena confiesa que llevaba pensando en apuntarse a clases de baile desde su separación, aunque ha sido ahora cuando le ha llegado la oportunidad gracias la concurso de Mediaset España.

Vídeo de presentación de los concursantes del programa 'Bailando con las estrellas'

No obstante, llega al programa con un hándicap debido a un inesperado percance. Y es que ha sufrido un esguince a pocos días del estreno. A pesar de ello, tuvo claro el motivo por el que quería continuar: “Decidí seguir adelante para evadirme emocionalmente, porque mis problemas están ahí, esté yo o no este, y van a estar hasta que sea el juicio”, dice en referencia a la batalla judicial con Ungría por la custodia de su hija en común. Según narra, este programa ha sido “como una terapia” para ella. “Hay momentos en que me siento con mi bailarín y yo soy su psicóloga y él es el mío. Salgo nueva”, agrega.

“Me han juzgado sin saber cómo soy”

Además de ser terapéutico para ella, este salto a la televisión supone también un gran paso para que la gente la conozca más allá de su imagen pública. “Llevo veinte años siendo conocida, pero a mí me han juzgado sin saber cómo soy. Ahora que me juzguen conociéndome de verdad”, asevera la diseñadora, que lamenta que durante estas dos décadas ha cargado las etiquetas de “presidenta de club de fans y cazafortunas” sin que la conozcan.

Precisamente por todo lo que se ha dicho de ella, afirma estar más que preparada para exponerse ante el público. Sin embargo, confiesa tener “un bloqueo” con las cámaras de televisión desde que se hizo conocida, por lo que deberá trabajar en ello.

Elena Tablada, en una fotografía compartida en su perfil de Instagram.

En cuanto a si esta participación en Bailando con las estrellas la ata más a vivir en Madrid, Tablada asegura que normalmente reside en la capital para estar junto a sus hijas, pero reconoce que Miami le “tira”. “Allí está mi familia y es una ciudad que me recarga mucho las pilas, yo creo que cuando te acostumbras a vivir en una ciudad con mar, una ciudad como Madrid te chupa demasiado, entonces cada vez que puedo me voy y paso tiempo con mi familia”, apunta.

Finalmente, Elena se pronuncia sobre la posibilidad de que este programa le permita encontrar de nuevo el amor tras su divorcio: “Yo estoy abierta a todo. Pero vamos, que no voy a conocer a nadie”, concluye entre risas.