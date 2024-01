Un exconcursante de ‘La isla de las Tentaciones’ es condenado por violencia de género y acusado de violar a una menor

Suso Olivares, exconcursante de 'La isla de las tentaciones' (Instagram)

Suso Olivares se convirtió en uno de los grandes rostros de la cuarta edición de La isla de las tentaciones por ser el tentador que más momentos virales protagonizó en el programa. Sin embargo, ahora su nombre vuelve a resonar con fuerza tras ser acusado de un presunto abuso sexual a una menor holandesa de 17 años, según informa el diario Canarias 7.

La Fiscalía pide 11 años de prisión para el canario por la presunta violación que tuvo lugar el pasado mes de abril de 2018 en una discoteca de Gran Canaria. Según recoge el ya citado medio, el extentador y un amigo agredieron sexualmente a la joven holandesa en el pub Energy del Centro Comercial Puerto Rico.

En el escrito de la acusación, la presunta víctima detalló al milímetro lo que sucedió hace seis años en la discoteca. Al parecer, la joven conoció al exparticipante del reality de parejas y solteros y a su amigo la noche del 30 de abril de 2018, cuando esta se dirigía al pub con unos amigos. Los presuntos autores de los hechos estuvieron “bailando buena parte de la noche” con la menor, hasta que uno de ellos le propuso ir al baño, recoge el informe.

La joven se negó a acceder a la petición. Varias horas después, la supuesta víctima acudió al aseo acompañada del amigo de Suso Olivares, quien tenía un “claro propósito libidinoso y lascivo”. Fue justo en ese momento cuando este abusó sexualmente de ella, quien le reiteró en varias ocasiones “que parase”, según ha contado en el informe la chica.

Asimismo, en el documento queda reflejado que, en cuando el amigo salió del baño, supuestamente entró Suso Olivares con “idéntico propósito”. Sin embargo, en esta ocasión, el extentador no tuvo reparos en grabar la aparente nueva agresión. Tras la petición de la menor de que pusieran fin al abuso que estaban cometiendo, el canario accedió a borrar el vídeo con la condición de que ella le practicase una felación.

El próximo 3 de junio tendrá lugar el juicio de Suso Olivares y su acompañante, en el que podrían enfrentarse a la posible condena de 11 años de cárcel y a la inhabilitación para ocupar cualquier empleo o cargo público durante los próximos 6 años. Por otro lado, la Fiscalía podría sumar a la sentencia la prohibición de acercarse a la presunta víctima a menos de 500 metros y de comunicarse con ella durante 15 años. Además, tendrán que indemnizarla con 20.000 euros por los hechos cometidos.

“Trató de asfixiarme”

No es la primera vez que Suso Olivares se enfrenta a una denuncia. El pasado 6 de noviembre de 2023, el extentador fue condenado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Telde por un delito de maltrato en el ámbito familiar.

El exconcursante reconoció que tuvo una discusión acalorada con su expareja y madre de su hijo, Paola López, a quien “se acercó de forma agresiva con ánimo de menoscabar la integridad física de su pareja” y agredió “en varias ocasiones con golpes en la espalda, no ocasionándole lesiones alguna”, según recoge Canarias 7. La propia Miss Universo 2018 hizo público este duro capítulo de su vida hace unos días a través de sus redes sociales, sacando a la luz el calvario que pasó junto a Olivares en el último año de su relación.

La candidata a reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria detalló que había sufrido “maltrato psicológico y físico”. “Es una etapa en la que he percibido el miedo y que mi vida y la de mi bebé estaban en manos de otra persona”, manifestó la modelo en un clip publicado en su cuenta de Instagram, en la que, además, se la veía bastante afectada por la situación vivida.

“El 20 de julio de 2023, mi pareja me agarró del cuello y me tiró a la cama, tratando de asfixiarme con un paño. Al no ser la primera vez que me enfrentaba a estos actos de violencia, decidí grabarlo todo para tener pruebas”, explicó. Pese a que la Fiscalía pedía en principio 57 días de trabajo en beneficio de la comunidad, finalmente Olivares llegó a un acuerdo con el juez y su pena fue rebajada a 38 días. Además, también se le impuso una orden de alejamiento de 500 metros contra la Miss Universo por un plazo de ocho meses.