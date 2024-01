Las cadenas para la nieve podrían ser historia: el nuevo dispositivo que amenaza con acabar con su uso

Nevada en Aragón, España. (Veronica Lacasa / Veronica Lacasa)

El inicio del año 2024 ha traído a España una ola de frío que ha hecho necesaria la ropa abrigada y ha incrementado los riesgos en las carreteras debido a la nieve y al hielo. En días con fenómenos adversos, la Dirección General de Tráfico obliga, en ocasiones, ha usar cadenas para la nieve, con el objetivo de prevenir accidentes. No obstante, pronto podrían quedar obsoletas frente a nuevas soluciones más prácticas, como dispositivos de rápida instalación o sistemas activables con solo pulsar un botón. Uno de los más destacados es Zip Grip Go, que promete retirar las cadenas tradicionales del mercado.

Zip Grip Go es un sistema de tracción para neumáticos en situaciones de emergencia. Además, su coste es asequible para todos los bolsillos, ya que el producto tiene un coste de 18 euros y es compatible con llantas de hasta 22 pulgadas, adecuado para coches, furgonetas, y también para la mayoría de los camiones ligeros.

Este dispositivo supone una alternativa a las cadenas de nieve, incómodas de colocar y que, en muchas ocasiones, los conductores no saben instalar. Este invento se dirige especialmente a aquellos conductores que encuentran dificultades en su colocación, la cual puede ser una tarea compleja. La razón de ser de este dispositivo es ayudar a los conductores cuando su vehículo se atasca en la nieve o el barro, o al atravesar vías heladas, evitando la necesidad de abandonar el automóvil.

Fácil de guardar

Zip Grip Go ha sido desarrollado para facilitar el desplazamiento de los vehículos hacia adelante o hacia atrás y está pensado especialmente para llantas de aluminio, no siendo adecuado para las llantas de acero de diseño más antiguo. A diferencia de las tradicionales y costosas cadenas de nieve, que además requieren una instalación complicada, este nuevo sistema cuenta con múltiples beneficios, entre ellos, la rapidez para instalarlo y la sencillez de su utilización.

Entre las ventajas de este mecanismo, se destaca su durabilidad. El dispositivo es resistente tanto a temperaturas altas como bajas. Además, se caracteriza por su fácil almacenaje en el coche, ocupando un espacio mínimo y pudiendo colocarse fácilmente en la guantera, bajo el asiento trasero, en el bolsillo de la puerta o en cualquier pequeño espacio del maletero.

Este sustitutivo a las cadenas tradicionales resistentes a la nieve aporta tranquilidad a los conductores en condiciones meteorológicas desfavorables, ayudando a evitar los costes asociados a servicios de remolque y las largas esperas para ser rescatados. No obstante, Zip Grip Go está diseñado como un producto de un solo uso, ya que, una vez cortados, no pueden reutilizarse. El hecho de no poder reutilizarlo responde a una cuestión de seguridad, priorizando el desarrollo de una solución práctica por encima del coste o el precio del producto, ya que, cada vez que se utilice, se deberá comprar uno nuevo. No obstante, el conductor no se verá en la tesitura de enfrentarse a la colocación de las cadenas tradicionales.