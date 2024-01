Julián Contreras abre la puerta a una reconciliación con sus hermanos

Julián Contreras en una imagen de sus redes sociales. (instagram.com/j_contrerasjr)

Julián Contreras continúa en el foco público tras sus polémicas palabras, en las que dejó claro que no está dispuesto a callarse si su hermano, Francisco Rivera, pronuncia su nombre. En una reveladora entrevista para la revista Lecturas que fue seguida de una intervención en el programa televisivo ¡De viernes!, el hijo pequeño de Carmina Ordóñez contestó a su hermano, dejando varios titulares que acapararon la atención de la audiencia.

“Mi hermano está profundamente acomplejado. Es un celoso, un machista, un mediocre intelectual y un ignorante absoluto”, dijo entre otras cosas el coach, que apenas unas horas después ha decidido cambiar su estrategia. En medio de la controversia, Julián ha reaparecido ante los medios y se ha mostrado abierto y esperanzado ante la posibilidad de restaurar los vínculos familiares en el transcurso del año. “Sí, por supuesto que sí”, afirmó sobre tener relación con sus hermanos. Consciente de las dificultades, Julián se ha comprometido a hacer todo lo que esté en su mano para propiciar la reconciliación: “Haremos lo posible... No se sabe, el 2024 acaba de empezar, quién sabe”.

Sin duda, toda una sorpresa si se tiene en cuenta el tenso ambiente que han generado los hermanos con sus palabras y es que ambos se han reprochado directamente muchas cosas de su pasado. Pese a ello, la nueva respuesta de Julián no deja lugar a dudas, “sí, siempre abiertas”, dijo para enfatizar que no existe una negativa por su parte para dialogar y resolver las tensiones con el torero.

Francisco Rivera en el programa '¡De viernes!'. (Mediaset España)

Las repercusiones de las declaraciones de ambos van más allá de su relación como hermanos y es que la imagen de su madre, Carmina Ordóñez, también ha sufrido bastante daño. “La droga es una enfermedad terrible. En la casa que entre, la destroza. Nunca he querido hablar de ello y he decidido que esta experiencia terrible la vamos a empezar a usar para ayudar a alguien. La primera persona a la que he ayudado es a mi hija. Le he dicho: ‘Cayetana, lo que tú quieras, menos las drogas. Tu abuela era así y murió por ello’”, llegó a decir Francisco sobre su progenitora. Estas declaraciones sentaron muy mal a Julián, que negó tajantemente que el problema fuera tan fuerte, ya que, según confesó, fue él quien estuvo con su madre en su peor época.

Pero tras esta etapa de duros enfrentamientos, parece que llega una fase de serenidad en la que Julián Contreras apuesta por resolver las discordias con sus hermanos, aunque ninguno de los dos ha mencionado a Cayetano. El joven, según ha dejado claro, está dispuesto a sentarse a hablar con ellos y “enterrar el hacha de guerra”. Sin duda, un reflejo de su intención de avanzar hacia un punto común y recuperar los lazos entre hermanos.