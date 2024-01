El sincero mensaje de Ricky Rubio tras abandonar la NBA para cuidar su salud mental: “Mi mente se fue a un lugar oscuro”

Ricky Rubio jugando para los Cleveland Cavaliers, en una fotografía de archivo (EFE).

Ricky Rubio dice adiós a la NBA tras 12 temporadas. El base español, de 33 años, ha llegado a un acuerdo con los Cleveland Cavaliers para rescindir el contrato que les unía por lo que resta de temporada con opción a otra más. El jugador no disputa un partido de liga estadounidense desde el pasado 23 de abril, después de recuperarse de una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, y dejó la concentración de la selección española antes del último Mundial por un problema de salud mental. Las lesiones y la lucha por su bienestar psicológico han marcado la carrera de una estrella con más de 18 años en la élite.

La vida profesional comenzó muy temprano para un chico que con 14 años, 11 meses y 24 días, en octubre de 2005, debutó con el Joventut en la ACB. Cuatro temporadas después saltó al Barça y conquistó la Euroliga un año más tarde. Tras 205 encuentros ligueros y seis títulos entre ambas camisetas, voló a la NBA. Minnesota, Utah, Phoenix y Cleveland han sido las paradas de un viaje de 12 años en el que a menudo se ha sentido tratado como una mercancía. La pérdida de su madre en 2016 por un cáncer de pulmón sacudió los cimientos de su vida y de su carrera.

Carta abierta de Ricky Rubio

El 30 de julio fue una de las noches más duras de mi vida. Mi mente se fue a un lugar oscuro. En cierto modo sabía que iba en esa dirección, pero nunca pensé que no estaba bajo control de la situación. Al día siguiente decidí dejar mi carrera profesional. Un día, cuando sea el momento adecuado, me encantaría compartir mi experiencia completa con todos ustedes para poder ayudar a otros que están pasando por situaciones similares. Hasta entonces, me gustaría mantenerlo en privado por respeto a mi familia y a mí mismo, ya que todavía estoy trabajando en mi salud mental.

Pero estoy orgulloso de decir que lo estoy haciendo mucho mejor y mejorando cada día. Quería publicar este mensaje hoy porque mi carrera en la NBA ha llegado a su fin. Todo empezó en junio de 2009, la noche del draft en Nueva York. Qué sueño. Después de jugar 12 años en la liga, con todos sus altibajos, he acumulado muchos buenos recuerdos y excelentes relaciones.

Minnesota, Utah, Phoenix y Cleveland. Guau. ¡Gracias! Mención especial a Cleveland. Mi último hogar. Sé que la forma en que terminaron las cosas ha sido difícil. Nunca podría haber imaginado que el año se desarrollaría de esta manera, pero tienen una organización increíble, con Koby y JB, quienes han sido extremadamente respetuosos y comprensivos con mi situación y se preocuparon por mí como persona.

¡Gracias a todos por el amor y el apoyo!

La salud mental es intangible que cada vez se nombra con más asiduidad entre los deportistas de élite que pagan un peaje, invisible a ojos de los aficionados, pero extremadamente duro para ellos mismos

Retirada de la selección por el mismo motivo

“He decidido parar mi actividad profesional para cuidar mi salud mental. Quiero agradecer todo el apoyo que he recibido de la FEB para entender mi decisión. Hoy #LaFamilia tiene más sentido que nunca. Gracias. Pediría que se respetara mi privacidad para poder afrontar estos momentos y poder dar más información cuando sea el momento”. Así, a través de un comunicado emitido el paso verano por la FEB, Ricky Rubio anunció que paraba su actividad como jugador de baloncesto hasta nuevo aviso. Silencio prolongado hasta ahora. El adiós a la NBA sitúa de nuevo a Ricky en un cruce de caminos entre la retirada o regresar a España.