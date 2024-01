Por qué algunos jubilados cobran menos de la pensión mínima

En el complejo escenario de las pensiones de jubilación en España, la pensión mínima en España es de 783,10 euros al mes para un pensionista sin cónyuge. Sin embargo, esta cantidad baja a 743,30 euros cuando el pensionista tiene un cónyuge que no está a su cargo y sube a 966,20 euros si su cónyuge está a su cargo.

A diferencia del resto de pensiones contributivas, la pensión mínima no se ajusta según el Índice de Precios al Consumo (IPC), sino que depende de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y existe para todos los tipos de pensiones contributivas: desde la pensión de jubilación hasta la de incapacidad o la de orfandad.

Es importante entender que, aunque la pensión mínima marca un estándar para los pensionistas con derecho a una pensión contributiva de la Seguridad Social, esta no posee un carácter universal. El cálculo de la pensión tiene en cuenta diferentes factores. Así, la pensión de jubilación varía en función del tiempo de cotización, el salario y la edad de jubilación. Como consecuencia, puede ser que el cálculo final resulte en una pensión inferior a la pensión mínima.

Las personas que hayan cotizado menos de 15 años no tendrán derecho a la pensión contributiva y se tendrán que conformar con una pensión de carácter asistencial inferior a la mínima sin posibilidad a otra alternativa. Sin embargo, aquellos con una pensión contributiva inferior a la mínima, sí que pueden solicitar una ayuda conocida como un complemento a mínimos. Este suplemento está diseñado para garantizar que se llegue a cobrar la pensión mínima considerada digna por la Seguridad Social.

Enero es época de cambios y los pensionistas lo saben bien (Europa Press)

Requisitos para recibir el complemento a mínimos

No obstante, el acceso al complemento a mínimos no es universal. Se requiere cumplir con algunos requisitos, principalmente no superar cierto límite de ingresos establecidos. Para quienes no tienen cónyuge a su cargo, el límite es de 8.614 euros, mientras que para aquellos con cónyuge a su cargo, el límite se eleva a 10.084 euros, ajustándose anualmente según los PGE.

La Seguridad Social aplicará este complemento automáticamente a aquellos pensionistas que no superen los límites de ingresos hasta que su pensión alcance la cifra marcada por la pensión mínima en cada momento.

Un pensionista saca dinero en el cajero de su entidad bancaria. (Shutterstock)

Cuándo pueden bajarme la pensión

Pese a que no es muy habitual, existen dos circunstancias excepcionales en las que la pensión puede disminuir.

La primera afecta a los que cobran el complemento a mínimos. En caso de que en algún momento se superen los límites del ingreso, hay que informar a la Seguridad Social y se perderá dicho suplemento.

El segundo caso es el de quienes cobran el complemento para la reducción de la brecha de género, con el que se puede llegar a cobrar más que la pensión máxima. Estos podrían ver retirado el beneficio si otro progenitor lo solicita y cumple con los requisitos.