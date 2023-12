El gran objetivo de Carlos Alcaraz para 2024: “Si hay que elegir lo tengo claro porque significaría cumplir un sueño”

Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Djokovic en la exhibición de Riad (REUTERS).

Antes de dar la bienvenida a la nueva temporada, Alcaraz y Djokovic, los dos mejores tenistas del mundo en este momento, se vieron las caras en un mini torneo de exhibición celebrado a caballo entre 2023 y 2024 en Riad, Arabia Saudí. El partido cierra el capítulo de duelos de 2023 y a su vez abre, en cierta medida, el correspondiente a 2024. Se preveía como una prueba de cara al Open de Australia, torneo dará el pistoletazo de salida a una temporada que se espera como un ‘todos contra Djokovic’.

Un cara a cara entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, números uno y dos del mundo, siempre es garantía de éxito, de espectáculo, aunque no haya nada más en juego que ganar para minar la moral del rival. Alcaraz se impuso 4-6, 6-4 y 6-4 augurando batalla para el año que viene. La victoria en Riad significa el broche de Carlitos a una temporada que, pese a los resultados y sensaciones de los últimos torneos, es la mejor desde que compite en el circuito. Así lo contemplan las estadísticas. Se coronó en Wimbledon, Buenos Aires, Madrid, Indian Wells, Barcelona y Queens, además de alcanzar las semifinales en Roland Garros y US Open.

Te puede interesar: Alcaraz pierde a su entrenador para el Open de Australia, pero ya cuenta con un sustituto ‘talismán’

Grand Slam o Juegos Olímpicos

Sus grandes resultados se han visto camuflados por el irregular final de temporada. La gira asiática fue demoledora. En Pekín fue Sinner el que le superó en semifinales. Grigor hizo lo propio en el torneo de Shanghái y Safiullin en París antes de que Zverev le sorprendiera en la fase de grupo de las ATP Finals en Turín. Su entrenador, Juan Carlos Ferrero ya le dio un toque de atención. “Tiene que aprender que la temporada es larga, que es su trabajo y no puede tener tantos descansos como le gustaría. Que si quiere ser el mejor tiene que actuar como el mejor y ser profesional todo el año. Es lo que hay y hay que aceptarlo. El calendario es el que tenemos, está como está y hay obligaciones por parte de la ATP de jugar los Masters 1000 y de la ITF para los Grand Slams. Hacer el calendario más corto de lo que hemos hecho este año es difícil. Se han jugado 18 torneos, que realmente son bastante pocos, pero ha jugado muchos partidos y eso es lo que le ha llevado a ese nivel de cansancio mental al final”, asegura.

Carlos Alcaraz enciendo la iluminación navideña en Murcia

La temporada que viene se presente épica para Carlitos con los Grand Slams como objetivo y los Juegos Olímpicos en el horizonte. “Yo siempre he dicho que mi gran sueño es ganar otro Grand Slam y conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos”, arrancó diciendo Carlitos Alcaraz, para después sentenciar: “Si me dices que solo tengo que elegir uno lo tengo claro, conseguir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos porque sería cumplir un sueño”. Precisamente por ese compromiso, la cita más importante del año a nivel deportivo, la temporada será diferente para Carlos Alcaraz: “Al ser año de Juegos Olímpicos, la planificación cambia un poco. Tengo el calendario planificado hasta el Open de Miami y luego ya veremos”.

Alcaraz lidera la ofensiva contra Djokovic

Además de los torneos, Carlitos tiene por delante la difícil tarea de desbancar a Djokovic. Ningún otro tenista que no se apellide Alcaraz ha conseguido arrebatar durante unas semanas el número uno al serbio y plantarle cara en los Grand Slams, especialmente en Wimbledon, donde provocó la única grieta de Nole esta temporada. “Todavía no me lo creo, es increíble. No sólo he ganado, sino que lo he hecho contra una de las mayores leyendas de nuestro deporte. Empecé compitiendo al tenis viéndote jugar. Estás ganando torneos desde que nací”, le dijo Alcaraz a Djokovic.

El español aún no era consciente de la gesta conseguida en Londres batiendo al tenista con más grandes torneos ganados en la historia. Se convirtió, con 20 años, dos meses y 11 días, en el ganador más joven de los últimos 37 años y el tercero más joven de la historia tras Becker y Borg. La gira asiática dinamitó sus aspiraciones, pero el español mantiene viva la llama que le alumbra como el tenista capaz de romper la hegemonía del balcánico.