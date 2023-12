Djokovic desvela cómo fue la primera vez que vio jugar a Alcaraz: “Lo vi por internet y con 12 años ya ganaba...”

Djokovic y Alcaraz tras el partido de exhibición en Riad (REUTERS).

Cuando Novak Djokovic ganó su primer Grand Slam, el Open de Australia en 2008, Carlos Alcaraz apenas levantaba unos palmos del suelo y la raqueta con la que entrenaba ocupaba más espació que él. Ahora, una década y media después, el murciano y el serbio protagonizan la última gran rivalidad del tenis. “Pienso en Novak Djokovic casi en cada entrenamiento, no te voy a mentir”, declaró el español a su llegada a Shanghái para disputar el penúltimo torneo del año antes de las ATP Finals. “Él siempre me está llevando al límite. Creo que le hago más o menos lo mismo. Por eso hicimos una final memorable”, aseguró el serbio tras la última final que ambos disputaron en Cincinnati.

Ambos han reinventado la máxima rivalidad tenística este 2023 enfrentándose de manera oficial en cuatro ocasiones. La última, en Turín, se la apuntó el serbio (3-6, 2-6) sellando así su pase a la final de las ATP Finals que a la postre terminó ganando tras superar con claridad a Jannik Sinner. Como otras tantas veces ante otros tantos aspirantes mucho más jóvenes que él, Novak Djokovic volvió a prevalecer a sus 36 años y ese intangible retrasa su retirada. “Cuando los jóvenes empiecen a patearme el culo significará que es el momento de reflexionar, pero por ahora no está sucediendo. Mi motivación adicional está en esos jóvenes que tienen hambre de éxito y están inspirados para jugar lo mejor que puedan contra mí. En cierto modo, ellos despertaron la bestia que hay en mí”, reflexiona.

“Ya ganaba torneos a los 12 años”

Precisamente Djokovic y Alcaraz echaron el cierre al año 2023 enfrentándose en un partido de exhibición en Riad. El murciano se llevó el triunfo y ambos dejaron algunos buenos detalles para los aficionados. Tras el encuentro Djokovic desveló cómo fue la primera vez que vio jugar al murciano. “Fue en Internet, cuando él tenía unos doce años y ya estaba ganando torneos entonces. Lo que ha logrado siendo tan joven es espectacular”, dijo el actual número 1 del mundo.

Carlos Alcaraz enciendo la iluminación navideña en Murcia

La temporada que viene se presente épica para Carlitos con los Grand Slams como objetivo y los Juegos Olímpicos en el horizonte. “Yo siempre he dicho que mi gran sueño es ganar otro Grand Slam y conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos”, arrancó diciendo Carlitos Alcaraz, para después sentenciar: “Si me dices que solo tengo que elegir uno lo tengo claro, conseguir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos porque sería cumplir un sueño”. Precisamente por ese compromiso, la cita más importante del año a nivel deportivo, la temporada será diferente para Carlos Alcaraz: “Al ser año de Juegos Olímpicos, la planificación cambia un poco. Tengo el calendario planificado hasta el Open de Miami y luego ya veremos”.

Alcaraz lidera la ofensiva contra Djokovic

Además de los torneos, Carlitos tiene por delante la difícil tarea de desbancar a Djokovic. Ningún otro tenista que no se apellide Alcaraz ha conseguido arrebatar durante unas semanas el número uno al serbio y plantarle cara en los Grand Slams, especialmente en Wimbledon, donde provocó la única grieta de Nole esta temporada. “Todavía no me lo creo, es increíble. No sólo he ganado, sino que lo he hecho contra una de las mayores leyendas de nuestro deporte. Empecé compitiendo al tenis viéndote jugar. Estás ganando torneos desde que nací”, le dijo Alcaraz a Djokovic.

El español aún no era consciente de la gesta conseguida en Londres batiendo al tenista con más grandes torneos ganados en la historia. Se convirtió, con 20 años, dos meses y 11 días, en el ganador más joven de los últimos 37 años y el tercero más joven de la historia tras Becker y Borg. La gira asiática dinamitó sus aspiraciones, pero el español mantiene viva la llama que le alumbra como el tenista capaz de romper la hegemonía del balcánico.