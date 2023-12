Victoria Abril reacciona a la acusación de acoso sexual de la actriz Lucie Lucas

La actriz Victoria Abril.

La actriz Victoria Abril se ha convertido en el centro de todas las miradas después de que la actriz francesa Lucie Lucas le haya acusado de agresión sexual. Los hechos han salido a la luz después de la que la española firmara una carta en la que apoyaba al también intérprete Gerard Depardieu, que ha sido acusado de violación por varias mujeres.

Esto es lo que habría hecho detonar a Lucas, para quien este respaldo masivo a Depardieu tiene “mucho que decir sobre algunas de las personas que figuran en esta deliciosa lista de confirmantes”. En este punto es donde se dirige a Abril: “¿Eh, Victoria? ¿Quieres que hablemos de tus numerosas agresiones, incluyendo las sexuales, hacia tus compañeros? Ahora que lo pienso, no me sorprende que hayas firmado ese periódico de poca monta... Tú también estás asombrada y, ahora que lo reflexiono, tienes razón. Basta ya de tonterías”, ha seguido la artista, que coprotagoninó con Victoria la exitosa serie Clem entre 2010 y 2018.

Tras esto, la opinión de Victoria era la más esperada y la actriz la ha compartido en el programa de TardeAR, donde ha sido contactada por una de sus colaboradoras. El espacio presentado por Ana Rosa Quintana ha asegurado que la intérprete: “Me ha dicho que no sabía nada de lo que le estaba hablando, le he tenido que mandar la noticia (…) La he notado un poco enfadada y me ha pedido que no la volviese a escribir porque no tenía nada que decir”.

Sin duda, esta reacción por parte de la madrileña pone en relieve que está tan sorprendida como molesta por esta información. El espacio de Mediaset también ha matizado que las acusaciones vertidas contra la protagonista de Tacones Lejanos se han hecho en las redes sociales y no en un juzgado o ante la policía.

Victoria Abril y Lucie Lucas en la película 'Clem'. (Captura de pantalla)

Las acusaciones de Lucie Luca

“Hace quince años que soy actriz y protejo a muchos de estos degenerados no diciendo en las entrevistas todo lo malo que hacen a los demás en un rodaje. Diciendo siempre a los periodistas que todo ha ido muy bien en el plató, que todo el mundo es tan simpático y adorable… ¡Cuando a menudo es totalmente falso! ¿Cuántos comportamientos inaceptables he callado?”, ha empezado escribiendo a la francesa en su perfil de Instagram.

A continuación, ha señalado de manera directa a Victoria Abril, asegurando estar sorprendida de que su nombre aparezca en “esta encantadora lista de confirmantes” dado que ella también habría realizado prácticas de este tipo. “Artistas para vomitar, boomers de mierda... ¡Qué vergüenza! ¡De verdad que no me lo puede creer! ¡Estoy deseando que desaparezcas de nuestras pantallas para siempre!”.