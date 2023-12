De jugar con Cruyff a levantar una de las peores rachas del fútbol de selecciones: la increíble historia real detrás de ‘El peor equipo del mundo’

Tráiler oficial de de 'El peor equipo del mundo' ('Next Goal Wins').

Esta es una historia de cine, pero también es una historia de fútbol. Y no del fútbol que todo el mundo conoce, el de Messi, Cristiano, Bellingham o Mbappé. Es la historia de los que no salen en las portadas, no tienen recopilaciones en YouTube o TikTok ni nadie habla sobre ellos en redes. Pero, al igual que los mencionados, sí han ostentado en algún momento uno o varios récords, o directamente han sido víctimas de alguno. Una panda de perdedores cuya historia, sin embargo, ahora ha sido llevada a la gran pantalla, nada menos que de la mano de un director como Taika Waititi (Jojo Rabbit) y un actor como Michael Fassbender.

Estamos hablando de los protagonistas de Next Goal Wins, que ha llegado a nuestro país bajo el título de El peor equipo del mundo y que se trata de la nueva película del director de Lo que hacemos en las sombras. Un filme que adapta la historia real de la Selección de Fútbol de Samoa Americana -no confundir con Samoa, el estado independiente que se encuentra en el mismo archipiélago que estas islas-, la cual fue durante muchos años la última en el ránking de la FIFA, de ahí el nombre del peor equipo del mundo. Pero antes de llegar a los eventos que transcurren en el filme, primero conozcamos un poco de la historia de esta selección.

Como territorio independiente desde hace relativamente poco -1899 para ser exactos los mismos que tiene solo el Fútbol Club Barcelona por hacernos una idea- Samoa Americana no formó su selección de fútbol hasta los años 80, momento en el que comenzó a disputar sus primeros partidos oficiales en el marco de los Juegos del Pacífico Sur de 1983.

Allí perdería su primer partido por 3-1 ante Samoa -entonces conocida como Samoa Occidental para diferenciar de la estadounidense- y también obtendría su primera victoria, por 3-0 frente a la la selección de fútbol de Wallis y Futuna, el equipo representativo de la Colectividad de ultramar francés en las competiciones futbolísticas, y que para hacernos una idea a día de hoy no está integrado ni en la Confederación de fútbol de Oceanía ni en la FIFA.

Michael Fassbender durante el rodaje de 'Next goal wins'

Aquella fue la primera y la última victoria de Samoa Americana, al menos hasta 2011. Casi treinta años pasó la selección de fútbol sin conocer el triunfo, comenzando a descender y descender más en el ránking de la FIFA hasta ser considerado, literalmente, el peor equipo del mundo. Un equipo que terminó de tocar fondo en 2001, cuando durante un partido por la clasificación para el Mundial de Corea y Japón terminaron siendo derrotados por 31-0 a manos de Australia. Si bien buena parte de la plantilla no había podido acudir al encuentro, la sonrojante derrota puso a Samoa Americana en el mapa para mal e hizo que batiese el récord como la derrota más abultada en la historia del fútbol internacional, un récord que aun mantienen a día de hoy.

Todo cambiaría en 2011, cuando se pusieron en mano del técnico Thomas Rongen. Cualquiera que sepa algo de fútbol sabe que de vez en cuando no es mala solución poner a las órdenes a un holandés. En el Fútbol Club Barcelona, cincelado por el juego de Johann Cruyff y por el que han pasado también otros técnicos ilustres como Louis Van Gaal o Frank Rijkaard, no les ha ido nada mal.

El tema es que Rongen no era Van Gaal, ni Rijkaard ni mucho menos Cruyff. Porque aunque había empezado su carrera como futbolista en Ámsterdam, Rongen había abandonado su país en los ochenta para probar suerte en el por entonces primigenio fútbol estadounidense, incorporándose en 1979 a Los Angeles Aztecs, donde jugaban George Best, Javier el Vasco Aguirre o, irónicamente, Johann Cruyff. Toda una cuna de grandes entrenadores, aunque el camino de Rongen no iría a parar a la Liga Española sino a una paradisíaca isla en el Pacífico.

El que meta gana

Porque tras colgar las botas y hacer carrera en los Estados Unidos dirigiendo a clubes como los Fort Lauderdale Strikers de Miami, el Tampa Bay Mutiny o el DC United, Rongen dio el paso al fútbol internacional, primero con las categorías inferiores de Estados Unidos y a continuación con la selección de Samoa americana.

En 2011, el neerlandés llegó a un equipo que llevaba sin conocer la victoria desde que él era futbolista, totalmente desmoralizado y que venía de sumar pleno de derrotas en los Juegos del Pacífico 2011 con goleadas frente a Tuvalu, Islas Salomón, Guam, Nueva Caledonia o Vanuatu. Un total de 26 goles en contra y ninguno a favor que hubieran disuadido hasta al entrenador más valiente del mundo, pero no a Rongen.

Thomas Rongen junto a Johann Cruyff, al que calificaría de mentor y con el que coincidió en su paso por el fútbol estadounidense

En tan sólo tres semanas de entrenamientos, introduciendo el método que había aprendido en Estados Unidos más algunos elementos extrafutbolísticos como yoga o psicoanálisis deportivo, Rongen puso la moral de la plantilla por las nubes y consiguió algo que ya parecía imposible después de tanto tiempo: ganar un partido de fútbol. Fue por la mínima, por supuesto, pero con sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas, una victoria que haría más feliz a un Cholo Simeone que a su maestro Cruyff, pero que probablemente ninguno de los dos hubieran podido conseguir de haber estado en la piel de Rongen.

Tras el 2-1 a Tonga en el marco de la Copa de las Naciones de la Confederación de Oceanía de 2012, el equipo empataría ante las Islas Cook, y se quedaría empatada a puntos con la otra Samoa para conseguir su clasificación al campeonato oceánico. Preferimos no seguir contando más para no arruinar el final de la película, pero si has llegado hasta aquí, sabrás que al final lo más importante en la vida no es el qué, sino el cómo.

Algo que entendieron bien todos aquellos entrenadores mencionados y el propio Rongen, quien en la actualidad sigue en el mundo del fútbol como Jefe de Scouting de la Selección de Estados Unidos y cuya leyenda llega hasta nuestros días gracias al documental Next Goal Wins y a la película que ahora se estrena en cines. Al final su mayor triunfo fue el de escribir una línea en la historia de Samoa y del mundo del fútbol, Y ser encarnado por Michael Fassbender, que ya es más de lo que podrá decir Cruyff o cualquier otro.