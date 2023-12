Qué fue de Nayim, el primer futbolista español en la Premier que pasó a la historia en Zaragoza y ahora es columnista

Nayim durante su etapa en el Tottenham (Getty)

Cada 10 de mayo, en Zaragoza se celebra, de forma irremediable, ‘San Nayim’. Es lo que tiene marcar un gol desde 49 metros, con 1-1 en el marcador y a diez segundos del final de la prórroga, para darle una Recopa de Europa a los maños. Así lo hizo Mohamed Alí Amar, más conocido por su apelativo como futbolista, en 1995, durante toda una final continental contra el Arsenal en París. Y, sin embargo, el centrocampista natural de Ceuta acabó saliendo por la puerta atrás de la capital aragonesa, a la que llegó en 1993 y con cuyos colores también conquistó la Copa del Rey de 1994.

Precisamente, el torneo del KO fue la única competición que Nayim se apuntó (1988) en su etapa en el FC Barcelona, que le llevó a dejar su casa a los 15 años con esperanzas de hacerse un nombre en el deporte rey a raíz de su paso por la Ciudad Condal. Sin embargo, la confianza en él que sí tuvo el recientemente fallecido Terry Venables se disipó por completo cuando quien se hizo cargo del banquillo azulgrana pasó a ser Johan Cruyff.

“Mi sueño era triunfar en el Barcelona, o al menos jugar allí durante muchos años (sólo lo haría, al máximo nivel, entre 1986 y 1988). Yo me sentía capacitado para ello, pero al final son decisiones que toman los entrenadores. Aunque Cruyff me tachó de fiestero y de juerguista, no era cierto, porque yo ni salía ni bebía. Me puso esa excusa tras regresar de mi primer año en el Tottenham, equipo al que primero me fui cedido. Fue un mal detalle por su parte, porque sólo tenía que decirme que no contaba conmigo […] Cruyff no me dio siquiera la oportunidad de fracasar. Cuando hay un futbolista que es de tu cuerda, deja que al menos lo intente”, afirmó Nayim en una entrevista para El Confidencial.

A pesar de haberse sobrepuesto a una rotura de ligamento cruzado antes incluso de ser profesional, no hubo manera de hacerse un hueco en el primer equipo del Barça. Entonces, Venables volvió a aparecer en su camino, instándole a que se fuese a Londres para jugar, de nuevo a sus órdenes, en el Tottenham. Nayim aceptó, convirtiéndose en el primer español de la historia de la Premier League, inmersa en pleno Boxing Day. Entre 1988 y 1993, compitió en Inglaterra, llevándose la FA Cup de 1991 y amargando al Arsenal cada vez que le tenía enfrente, en un claro aviso de lo que les haría a los gunners tiempo después.

Nayim aprendió a manejarse con el inglés en unos tres o cuatro meses. Hacía de chófer a sus compañeros al ser abstemio por su condición de musulmán (coincidió con el malogrado Paul Gascoigne, todo lo contrario a él) y quedó impactado por el ritmo al que se jugaba en tierras inglesas. Aunque se adaptó sin problemas, nunca acabó de convencerle el clima del país y decidió volver a España para intentar triunfar en el Zaragoza. Como acabó consiguiendo.

Paso por los banquillos y la hostelería

“Era la última oportunidad. El portero pensó que yo centraría, así que decidí chutar. Me acompañó la suerte”, confesaba Nayim al poco de marcar el gol de su vida. Uno que, caprichos del destino, favoreció al Barça en el que se formó para entrar en Europa (Copa de la UEFA) la temporada siguiente. Entre 1993 y 1997, el ceutí defendió la camiseta maña, marchándose a Logroño cuando su protagonismo en Zaragoza se marchitó.

Fue en el Club Deportivo Logroñés, ya en Segunda División tras los años de bonanza en Primera, donde Nayim, en 1999, finiquitó su tiempo en la élite. El Serrallo CF le acogería de 1999 a 2001, colgando las botas al finalizar esa experiencia. Posteriormente, se sacó el título de entrenador, llegando a ser segundo de José Aurelio Gay en el Zaragoza de sus amores.

Fuera de los terrenos de juego, se volcó especialmente con la AD Ceuta, donde fue segundo entrenador, director deportivo y director de la escuela de fútbol. Hoy en día, y tras probar suerte como hostelero (regentó una cafetería), Nayim colabora con medios como Marca, analizando una vez a la semana al Zaragoza. Quiere que los niños disfruten del balompié como él lo hizo, con un proyecto formativo en marcha en ese sentido. Por supuesto, vive en una ciudad a la que estará ligado de forma irremediable para siempre gracias a uno de los tantos más extraordinarios que se recuerdan.