Baena responde al “adiós, mentiroso, adiós” del Bernabéu tras lesionarse contra el Madrid

Baena en un partido reciente con el Villarreal (EFE/EPA/YOAN VALAT)

Álex Baena volvió a estar en el punto de mira a raíz de su reencuentro con el Real Madrid este domingo en el Santiago Bernabéu. La afición del conjunto blanco no olvida el encontronazo del centrocampista andaluz con Fede Valverde en abril. De ahí que la lesión que sufrió en su reciente visita a la capital madrileña, tras una entrada considerable de Lucas Vázquez, haya generado cierto escepticismo entre la parroquia madridista. Es más: cuando tuvo que abandonar el terreno de juego debido al percance, parte de la grada le despidió con un “adiós, mentiroso, adiós”. Lo cual ha provocado, ya en la siguiente jornada de Liga, la respuesta irónica del futbolista del Villarreal.

No estaba claro si Baena podría ser de la partida contra el Celta de Vigo este miércoles, debido al golpe en el tobillo que le obligó a retirarse del campo al filo de la media hora en el encuentro ante el Madrid. Sin embargo, entró en la convocatoria y acabó jugando prácticamente todo el choque, ya que fue sustituido en el 88. No le quedó más remedio que forzar debido a las bajas del Villarreal y sus urgencias clasificatorias (decimotercero en la tabla liguera).

Te puede interesar: Baena se marcha lesionado entre lágrimas y parte del Bernabéu le despide con cánticos

Por lo tanto, el de Roquetas de Mar se sacrificó por los suyos y no adelantó el descanso que necesita por sus problemas físicos. Lo disfrutará en Navidades y en el primer partido de 2024, ya que no podrá ser alineado en Mestalla, en el duelo con el Valencia, por sanción (ha acumulado cinco amarillas). Al forzar hace unas horas en La Cerámica, Baena no se mordió la lengua y decidió responder públicamente a una de las burlas que recibió por las redes sociales, en la que se dudaba de su condición de lesionado.

Brahim en acción frente a Baena el domingo (REUTERS/Isabel Infantes)

Baena contesta a quienes dudan de su lesión

“¡Es un milagro! Álex Baena se recupera de la dura ‘lesión’ que sufrió tras la fuerte entrada de Lucas Vázquez”, escribió un usuario en X (antigua Twitter) para comentar la citación del almeriense para el Villarreal - Celta. Una vez que se consumó la victoria castellonense (3-2), el jugador decidió responder de forma gráfica a esas palabras.

Te puede interesar: Así será el formato de la Superliga

“El milagro. Victoria sufrida pero con +3. Felices fiestas a todos”, comentó Baena desde el vestuario del Villarreal. Lo hizo completando el mensaje con una foto en la que se ve claramente el estado de su pie, hinchado y amoratado. Además, en la imagen se puede apreciar una herida en la zona del tobillo.

La foto de la lesión de Baena (X Álex Baena)

La animadversión de los aficionados del Madrid hacia Baena viene por los presuntos comentarios ofensivos que habría dedicado, en varias ocasiones, a Valverde, que habrían conllevado una presunta agresión del uruguayo en el parking del Bernabéu. Aunque el del Villarreal denunció los supuestos hechos, el caso quedó archivado: según el juez, “no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa”.

Hasta la fecha, Baena ha disputado 24 partidos esta temporada 23-24, con cuatro goles y ocho asistencias. Se trata de una de las piezas clave de este Villarreal, con 1.584 minutos a sus espaldas.