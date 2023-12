Federico y Mary de Dinamarca ponen final a los rumores de crisis: la fotografía de su reconciliación pública

Federico de Dinamarca y su mujer, Mary de Dinamarca, en una imagen tomada el día de Navidad. (Ritzau Scanpix/Mikkel Berg Pedersen via REUTERS )

Han tenido que pasar casi dos meses para ver el primer acercamiento real entre Federico de Dinamarca y su mujer, la princesa Mary. Desde comienzos del pasado mes de noviembre, el matrimonio estaba distanciado, pasando por una profunda crisis que les ha convertido en el centro de la polémica y que ahora parece estar llegando a su fin. El desencadenante fue la publicación de unas fotografías en las que se podía ver un encuentro entre el heredero al trono y Genoveva Casanova en Madrid donde, confidentes, disfrutaron de varios planes que terminaron en casa de la mexicana, donde ambos habrían pernoctado.

Así lo aseguraba en sus páginas Lecturas, que además acompañaba las sorprendentes imágenes de información detallada de esa velada. Como era de esperar, la información no pasó desapercibida y tanto España como Dinamarca se revolucionaron al conocer esta relación, del cariz que fuera, totalmente desconocida hasta ese momento.

Las semanas siguientes no fueron fáciles para ninguno de los dos protagonistas de la exclusiva. Pero mientras que Genoveva pudo ‘esconderse’, aconsejada por sus médicos, Federico no fue tan afortunado y tuvo que continuar con su agenda, sabiéndose el centro de todas las miradas. No solo él, también su mujer, la princesa Mary, que estos casi dos meses se ha mostrado fría y distante, llegando a estar ausente en citas clave.

La reina Margarita en la misa de Navidad celebrada en la catedral de Aarhus. (Ritzau Scanpix/Johnny Pedersen via REUTERS)

Sin embargo, parece que la Navidad lo ha suavizado todo. Así ha quedado demostrado en su última aparición pública, propiciada por la reina Margarita. La soberana ha logrado reunir a su familia en estas fechas, transmitiendo un mensaje de cohesión en estos momentos delicados para la corona debido a la polémica de su primogénito. Por ello, ha organizado diferentes actividades en las que ha estado acompañada de sus dos hijos, sus nueras y sus nietos.

De todos estos actos, el que lo ha cambiado todo tuvo lugar durante el día de Nochebuena, en el que la familia al completo acudió a una misa celebrada en la catedral de Aarhus. Fue allí, a las puertas del templo donde para sorpresa de todo el mundo Federico y Mary reaparecieron cogidos de la mano.

Los príncipes Federico y Mary llegaron de la mano a la misa de Navidad celebrada en la catedral de Aarhus. (Ritzau Scanpix/Johnny Pedersen via REUTERS)

Si bien aún es pronto, pues hay que ver cómo se desarrolla su agenda, todo apunta a que la pareja ha conseguido un consenso y ha canalizado su relación, volviendo a disfrutar de su amor. Sin duda, esta es la mejor noticia para su familia, especialmente para sus hijos, pero también para la corona, que lleva dos años complicados.

Reencuentro

Los príncipes Joaquín y Marie con su hijo Félix. (Ritzau Scanpix/Mikkel Berg Pedersen via REUTERS)

Federico y Mary no son los únicos que se han reencontrado estas fiestas, también lo han hecho los príncipes Joaquín y Marie. El hijo pequeño de la reina Margarita y su familia han viajado desde Estados Unidos, donde residen, para celebrar las fiestas en Dinamarca junto al resto de la familia, protagonizando una estampa muy diferente a la del año pasado, en el que la reina estuvo prácticamente sola en Navidad.

Mientras que sus herederos viajaron a Australia y Nueva Zelanda, de donde es Mary, tras años sin pasar las fiestas con la familia de la princesa, Joaquín decidía ‘plantar’ a su madre. Si bien nunca se supo el motivo, se dijo que este sería la decisión de su progenitora de despojar de sus títulos reales a sus hijos, lo cual no le sentó nada bien.