Mary Donaldson, ausente en la felicitación navideña de su familia tras la polémica de Federico y Genoveva Casanova

Federico y Mary de Dinamarca en una imagen de archivo. (Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via REUTERS)

No va a ser una Navidad fácil para los miembros de la Casa Real danesa, pues dos de sus miembros más conocidos, los herederos al trono, los príncipes Federico y Mary, están pasando por una crisis. Si bien esto no es un secreto, pues todo comenzó a principios de noviembre pasado con la publicación de unas fotografías en Lecturas en la que se veía al royal acompañado de Genoveva Casanova, parece que la situación no ha mejorado ni un ápice.

Así ha quedado demostrado en la publicación del particular calendario de Adviento de la familia, en el que cada día desde el pasado 1 de diciembre han ido compartiendo en sus redes sociales una imagen o vídeo para conmemorar este 2023. Lo más curioso es que en 24 post el matrimonio solo aparece junto en uno, el del pasado 4 de diciembre, en el que salen con sus cuatro hijos poniendo el árbol de Navidad. Eso sí, sin compartir plano ni interactuar en ningún momento.

Y aunque esto ya fue comentado en su momento, Federico y Mary vuelven al foro público tras la última publicación, que es además una de las más importantes, la de Nochebuena, en la que se felicitan las fiestas. Se trata de un video en el que aparece casi toda la familia al completo, pues la única que falta es Mary. Sin ella, el príncipe heredero y sus hijos charlan con el astronauta Andreas Mogensen, quien es el primer danés que celebra la Navidad en el espacio.

La ausencia de la futura reina consorte ha sido muy señalada, pues en años anteriores la princesa Mary sí que ha tenido una participación activa en los eventos similares de este estilo. Si bien es cierto que la familia real ha viajado a Australia, país natal de Mary, sigue siendo notable una palpable frialdad entre la pareja real.

Sonadas ausencias

La princesa Mary ha tenido escasas apariciones en el calendario de Adviento de la familia real este año, a diferencia de Federico y su hijo Christian, que recientemente protagonizaron la ceremonia de la corona de Adviento. Mary, por su parte, ha centrado sus últimas apariciones en manifestar su preocupación en la importancia del apoyo mutuo y la lucha contra el aislamiento social.

A esta situación se suman las recientes fotografías que muestran a la princesa visiblemente emocionada mientras se despedía de amigos cercanos en un aeropuerto de Nueva Zelanda, donde partía hacia Brisbane con su familia. Ante esta serie de eventos, persiste la incertidumbre sobre dónde celebrará la Nochebuena y Navidad la familia real danesa. Si bien los planes iniciales incluían su presencia en Dinamarca para reunirse con la reina Margarita II en el palacio de Marselisborg, las recientes ausencias de la princesa Mary en actos públicos podrían sugerir la posibilidad de que no se una a las festividades de este año.