Rueda (PP) se sube al autobús de la precampaña gallega: “Un poco a la derecha, no mucho, y luego todo por el centro”

Primer anuncio de Alfonso Rueda de cara a las elecciones autonómicas gallegas.

En Galicia se han juntado las Navidades y la precampaña, pues las elecciones se anunciaron esta semana para el próximo 18 de febrero. Ambas son independientes, pero es indudable que tienen ciertos lazos en común. En la Navidad se busca la concordia, el buen ambiente, la celebración. En la campaña también se trata, si es eso posible, de dar una imagen más amable, cercana y popular. Que se consiga es otra cosa, claro, pero el intento está ahí. También las campañas y las navidades comparten el rito familiar, pues es el momento en el que los políticos quieren parecer lo más humanos posibles.

Lo demuestra Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia y candidato del Partido Popular a revalidar el mandato. Son sus primeras elecciones, pues ha llegado al poder heredando el sitio que dejó vacío Alberto Núñez Feijóo al marcharse a Madrid para presidir el partido. Es una figura menos conocida en el resto del país y su objetivo es ambicioso, revalidar la mayoría absoluta que ahora mismo comanda Galicia.

Te puede intersar: Las elecciones gallegas se leerán en clave nacional

Esta semana anunció los comicios y ya ha comenzado la precampaña. El primer vídeo, que siempre es importante para dar una imagen, le sitúa en un autobús, un autobús de campaña pero también navideño, porque es lo que se pide como regalo a sus hijas. Va dando vueltas por las carreteras gallegas y se va encontrando figuras políticas y populares a las que invita a subirse a su vehículo.

Algunos entran, a otros no los dejan, y alguno más va a su aire. De estos últimos destaca Mariano Rajoy, expresidente y gallego, que se muestra en el vídeo como muchos le tienen en la cabeza: andando rápido en el arcén de la carretera. “Galicia rueda”, grita cuando se cruza con el autobús. Este es también unjo de los lema de la campaña, el otro se puede leer en el propio autobús: “Galicia no para”.

Me gusta la fruta

El que no entra es un imitador de Puigdemont, al que Rueda no deja pasar. “Aquí no paramos, ni de coña”, dice. Cantantes locales, concursantes de programas de la televisión gallega, otros miembros del partido, los omnipresentes miembros de una orquesta, porque en Galicia eso es algo muy importante... por ahí va Rueda con su autobús. También pasa por delante de un puesto de fruta con un gran cartel en el que pone “Me gusta la fruta”, en un guiño a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Su figura en el vídeo es sutil, como también lo es la de Núñez Feijóo, que aparece en una fotografía en otro vehículo.

El vídeo tiene imagen y cariño, aunque poca sustancia ideológica. Lo más que se encuentra es al principio, en la primera parada. Rueda pregunta a dos lugareños por la dirección para 2024 y estos responden “Coges un poco a la derecha, no mucho, y después sigues todo por el centro”, un mensaje fácilmente interpretable.

Rueda habla con sus hijas también al final del vídeo para condensar todo lo sugerido durante el vídeo: “Este año pido un autobús tan grande como Galicia, en el que quepamos todos. Porque Galicia no para y en esta Navidad tampoco”